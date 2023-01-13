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В Бурятии восстановили права семи сотен дольщиков

В Бурятии восстановили права семи сотен дольщиков
Общество,  Фото:минстрой Бурятии
В 2023 году в республике достроят ещё один проблемный дом

В наступившем  году в Бурятии планируют построить не менее 300 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщили в Минстрое РБ, республика поддерживает высокий темп строительства на протяжении последних лет. В Улан-Удэ, к примеру, возводят целые микрорайоны. Работы активно идут в 146, 146Б, 148, 148Б и 162 кварталах.

- В 2022 году в регионе ввели более 290 тысяч квадратных метров жилья. С каждым годом мы должны увеличивать предыдущие показатели. Поэтому в 2023-ем в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» Минстрой России установил план – не менее 300 тысяч квадратных метров, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

В этом помогает и федеральная поддержка по достройке проблемных домов. В 2022-ом в эксплуатацию ввели пять долгостроев на улице Лебедева, проспекте Строителей, в 105 и 140а квартале.

- Благодаря федеральному и региональному фондам поддержки дольщиков в регионе восстановили права почти 700 дольщиков, – добавил Рузавин.

В 2023 году остаётся завершить строительство последнего проблемного объекта в жилом комплексе «Проспект». Долгожданные квартиры получат ещё 15 человек. 
долгострой дольщики

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