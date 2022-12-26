Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»

Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину



Британский журнал «Metal Hammer» объявил топ-10 лучших музыкальных клипов 2022 года. В этот список вошел клип на песню «This is Mongol» монгольской рок-группы «The Hu».



Также в десятку лучших вошли клипы групп «Rammstein» (Германия), «Sabaton» (Швеция), «Electric Callboy» (Германия), «Kreator» (Германия), «Lorna Shore» (США), «Avatar» (Швеция), «Insomnium» (Финляндия), «Trollfest» (Норвегия) и «Ithaca» (Великобритания).



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», клип группы «The Hu» снимали в американской пустыне Мохаве. Однако, по словам группы, природа этой местности очень похожа на пустыню Гоби в Центральной Азии.



Напомним, что 25 ноября коллектив «The Hu» был удостоен почётного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». Также стало известно, что в следующем году группа примет участие в ежегодном фестивале хеви-метал музыки «Hellfest» во Франции.

