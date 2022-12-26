26 декабря

25 декабря

Популярное

Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»

Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Общество,  Фото:скриншот
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину

Британский журнал «Metal Hammer» объявил топ-10 лучших музыкальных клипов 2022 года. В этот список вошел клип на песню «This is Mongol» монгольской рок-группы «The Hu».

Также в десятку лучших вошли клипы групп «Rammstein» (Германия), «Sabaton» (Швеция), «Electric Callboy» (Германия), «Kreator» (Германия), «Lorna Shore» (США), «Avatar» (Швеция), «Insomnium» (Финляндия), «Trollfest» (Норвегия) и «Ithaca» (Великобритания).

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», клип группы «The Hu» снимали в американской пустыне Мохаве. Однако, по словам группы, природа этой местности очень похожа на пустыню Гоби в Центральной Азии.

Напомним, что 25 ноября коллектив «The Hu» был удостоен почётного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира». Также стало известно, что в следующем году группа примет участие в ежегодном фестивале хеви-метал музыки «Hellfest» во Франции.
Монголия музыка рейтинг топ хэви-метал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
В Бурятии назвали победителей конкурса «Мой красивый край»
Общество, 26.12.2022
Дети республики рисовали дворы и общественные пространства в своих городах и сёлах
В Забайкалье проникли дзерены из Монголии
В Забайкалье проникли дзерены из Монголии
Общество, 26.12.2022
Учёт животных проходит в разгар брачного периода
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» отпраздновал День корабля
Общество, 26.12.2022
Корабль был принят в состав ВМФ 25 декабря 2020 года
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
В селе Бурятии открылся спорткомплекс, построенный методом народной стройки
Общество, 26.12.2022
В честь открытия состоялся турнир по вольной борьбе
Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Монгольское видео вошло в «Топ-10 лучших клипов мира»
Общество, 26.12.2022
Авторы рейтинга заявили, что посмотрев видео рок-группы «The Hu», захочется отправиться на их родину
Жителям Иркутской области вручили госнаграды
Жителям Иркутской области вручили госнаграды
Общество, 26.12.2022
Также им присвоили почётные звания
Мастера Бурятии стали победителями фестиваля унтов в Чите
Мастера Бурятии стали победителями фестиваля унтов в Чите
Общество, 26.12.2022
Уланудэнцы стали лучшими в дизайне детских унтов и среди семейных мастерских
Одинокие пенсионеры и инвалиды в Бурятии получили помощь от московских фондов
Одинокие пенсионеры и инвалиды в Бурятии получили помощь от московских фондов
Общество, 26.12.2022
Пожилые люди получили сладкие подарки, продукты, и дрова
В заказниках в Бурятии отстреливают волков
В заказниках в Бурятии отстреливают волков
Общество, 26.12.2022
Имеется разрешение на регулирование численности хищников
В Бурятии лесник покормил лисичку пирожком
В Бурятии лесник покормил лисичку пирожком
Общество, 26.12.2022
Рыжая плутовка «дежурила» на обочине дороги
Бурятия угодила в число самых тревожных российских регионов
Бурятия угодила в число самых тревожных российских регионов
Общество, 26.12.2022
В республике очень остро реагируют на любые волнительные события и преувеличивают их последствия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^