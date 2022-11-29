На сцене СКЦ Стеклозавода покажут народный обряд
30 ноября в столице Бурятии состоится представление «Праздник новой юрты». Об интересном обряде расскажет народный фольклорный ансамбль «Тоонто» на сцене социально-культурного центра «Кристалл».
- В жизни бурятского народа большое значение имеют праздники с их многообразием обычаев, обрядов, церемоний и ритуалов. После свадьбы родители жениха для молодожёнов справляли «Шэнэ гэр толлолго» – праздник новой юрты. Юрту начинали строить после того, как сын объявлял о своём намерении жениться. Новое жилище устанавливали с северной стороны от юрты отца. Огонь для новой юрты приносил из родительского очага дядя жениха по матери (нагаса). Во время проведения праздника совершали ритуальное зажигание очага и кормление богини огня. После проведения этого обряда устраивались торжественные угощения-застолья и игры возле новой юрты, - сообщает центр культуры и досуга Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ отметят «Праздник новой юрты»
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