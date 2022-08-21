На Кругобайкальской железной дороге ликвидировали свалку

Добровольцы привели в порядок крутой склон вблизи железнодорожной насыпи



Ликвидацию очередной несанкционированной свалки 17 августа провели в Прибайкальском национальном парке, на Кругобайкальской железной дороге. В районе деревни Старая Ангасолка добровольцы привели в порядок крутой склон вблизи железнодорожной насыпи. Во время уборки было собрано 120 мешков мусора – преимущественно, стекла.



Несанкционированная свалка на участке 30 х 100 метров, судя по обнаруженным предметам, существовала не один десяток лет и успела зарасти травой. Собрать и поднять отходы без помощи строп оказалось невозможным: уклон на месте уборки доходил до 45 градусов, рыхлый слой мусора толщиной в десятки сантиметров затруднял движения. За несколько часов добровольцы собрали сотни битых банок и бутылок, множество одноразовой посуды и предметов домашнего обихода. Среди прочего, нашёлся моток колючей проволоки, ламповый телевизор и множество упаковок лекарств.



Организаторами уборки выступили сотрудники Восточно-Сибирской железной дороги; в Старую Ангасолку приехали почти два десятка человек. Их поддержали инспекторы в области охраны окружающей среды и представители дирекции ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»:



«Работать в таких условиях приходилось очень осторожно, чтобы не пораниться и не упасть. Практически каждый из участников наполнял мешки, не сходя с места: такой слой мусора здесь скопился! Убрать его техникой нереально из-за слишком густой растительности и крутого склона. Чтобы поднимать отходы на насыпь для последующей транспортировки к месту утилизации, мужчинам приходилось пользоваться верёвкой или выстраиваться в живую цепь. Конечно же, всем хотелось знать, кто «приложил руку» к появлению этой свалки, и самое главное, — о действенных способах предотвратить такое в будущем, – говорит Екатерина Доманова, госинспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Идеи по профилактике появления несанкционированных свалок в районе КБЖД варьировались от установки видеонаблюдения на отдельных участках до проведения эколого-просветительских рейдов и административных наказаний для провинившихся. Какой из вариантов претворят в жизнь – станет известно позже, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

