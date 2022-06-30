 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 июня

29 июня

Популярное

В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»

В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»
Общество,  Фото:pixabay.com
Город впервые принимает «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»

2 июля в 20:00 в Иркутске состоится открытый показ модельеров из России и стран ближнего зарубежья «Angara fashion show». Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Байкальская неделя искусства и ремёсел». Подиум и сцену расположат на улице Нижней набережной у Московских ворот. Там же с концертом выступят этно-фолк исполнители.

В Иркутск приедут 32 дизайнера из России, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иркутяне смогут увидеть костюмы в технике лоскутного шитья, коллекцию одежды старожилов Сибири, монгольские традиционные костюмы, образы народов Северного Кавказа и другие.

«Байкальская неделя искусства и ремёсел» открылась сегодня, 30 июня. Организаторы подготовили восемь масштабных мероприятий. Большая часть из них состоится в Сибэкспоцентре. Фестиваль начал свою работу с открытия выставки-ярмарки ремёсел художников и дизайнеров. Также для жителей Иркутска и гостей города прошли мастер-классы, показ конкурсных работ «Сказки, мифы и легенды народов Прибайкалья».

Кроме того, 2 июля в отделе Иркутского областного краеведческого музея на улице Карла Маркса пройдёт официальное открытие выставки работ в технике лоскутного шитья известного московского художника-модельера Татьяны Смирновой «Все дороги ведут к истокам». Увидеть работы иркутяне смогут до 22 августа.

Напомним, что основные мероприятия в Иркутске завершатся 3 июля. С 4 июля фестиваль продолжится на Байкале, сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль Иркутск ремесло искусство выставка национальная одежда мода Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
В музее Бурятии откроется летний кинотеатр
Общество, 30.06.2022
Посетителям покажут мультимедийный фильм о бурятском художнике
В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
В селе Бурятии стартовала реконструкция системы водоснабжения
Общество, 30.06.2022
Жители ещё одного села республики получат воду из централизованного источника
В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
В Усть-Ордынском округе пройдут областные сельские игры
Общество, 30.06.2022
Финальные соревнования состоятся в Нукутском районе
На Украине погиб 47-летний военный из Бурятии
На Украине погиб 47-летний военный из Бурятии
Общество, 30.06.2022
Алексей Посохов для своей войсковой части был настоящей легендой
На севере Бурятии изменится расписание электричек
На севере Бурятии изменится расписание электричек
Общество, 30.06.2022
Кроме того, из-за ремонта будут отменены некоторые пригородные поезда
В Бурятии соревновалась молодёжь Севера
В Бурятии соревновалась молодёжь Севера
Общество, 30.06.2022
Молодые работники Северобайкальска, Нижнеангарска и Кичеры приняли участие в спортивной игре
В Иркутской области пункты весогабаритного контроля обеспечат охраной
В Иркутской области пункты весогабаритного контроля обеспечат охраной
Общество, 30.06.2022
Злоумышленники пытались разрушить оборудование с помощью циркулярной пилы
В Улан-Удэ вновь отключат горячую воду
В Улан-Удэ вновь отключат горячую воду
Общество, 30.06.2022
Горячей воды горожане лишатся в июле
В Бурятии 99-летняя долгожительница посетила Сурхарбан
В Бурятии 99-летняя долгожительница посетила Сурхарбан
Общество, 30.06.2022
Мечту ветерана исполнили в Закаменском районе
Торговые сети Забайкалья продлили соглашение о сдерживании цен
Торговые сети Забайкалья продлили соглашение о сдерживании цен
Общество, 30.06.2022
Это касается продуктов первой необходимости
В Иркутске накажут за несвоевременную обработку от горностаевой моли
В Иркутске накажут за несвоевременную обработку от горностаевой моли
Общество, 30.06.2022
До конца года планируется внести изменения в правила благоустройства города
В реке Чита и озере Кенон запрещено купаться
В реке Чита и озере Кенон запрещено купаться
Общество, 30.06.2022
Пробы в водоёмах не отвечают микробиологическим показателям

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^