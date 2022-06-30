Город впервые принимает «Байкальскую неделю искусства и ремёсел»
2 июля в 20:00 в Иркутске состоится открытый показ модельеров из России и стран ближнего зарубежья «Angara fashion show». Мероприятие пройдёт в рамках фестиваля «Байкальская неделя искусства и ремёсел». Подиум и сцену расположат на улице Нижней набережной у Московских ворот. Там же с концертом выступят этно-фолк исполнители.
В Иркутск приедут 32 дизайнера из России, Монголии, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иркутяне смогут увидеть костюмы в технике лоскутного шитья, коллекцию одежды старожилов Сибири, монгольские традиционные костюмы, образы народов Северного Кавказа и другие.
«Байкальская неделя искусства и ремёсел» открылась сегодня, 30 июня. Организаторы подготовили восемь масштабных мероприятий. Большая часть из них состоится в Сибэкспоцентре. Фестиваль начал свою работу с открытия выставки-ярмарки ремёсел художников и дизайнеров. Также для жителей Иркутска и гостей города прошли мастер-классы, показ конкурсных работ «Сказки, мифы и легенды народов Прибайкалья».
Кроме того, 2 июля в отделе Иркутского областного краеведческого музея на улице Карла Маркса пройдёт официальное открытие выставки работ в технике лоскутного шитья известного московского художника-модельера Татьяны Смирновой «Все дороги ведут к истокам». Увидеть работы иркутяне смогут до 22 августа.
Напомним, что основные мероприятия в Иркутске завершатся 3 июля. С 4 июля фестиваль продолжится на Байкале, сообщает пресс-служба администрации города Иркутск.
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В Иркутске состоится модный показ «Angara fashion show»
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