 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 июня

20 июня

Популярное

Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги

Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие пройдёт 26 июня

26 июня в Улан-Удэ впервые состоится фестиваль йоги. Мероприятие пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.

В программе: йогический танец «Каошики»; практические занятия «Мягкая практика йоги», «Йога для женского здоровья», «Виньяса флоу йога», «Гибкая сила», «Парная йога»; лекции «Спокойный ум в неспокойное время», «Яма и Нияма. Ступени йоги», «Свет сознания. Медитация», «Гуны. Природа ума».

Принять участие в фестивале может каждый желающий, выбрав желаемые классы из программы (бесплатно). Уровень подготовки нулевой. Для участия в практических занятиях необходимо иметь с собой коврик или плед.

Международный день йоги в Улан-Удэ будет проходить с 10:00 до 21:00. Вход свободный, сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 18+
Улан-Удэ Бурятия фестиваль йога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске отметят Международный день балалайки
В Иркутске отметят Международный день балалайки
Общество, 21.06.2022
Мероприятие пройдёт возле скульптуры балалаечника
В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
В Бурятии научная экспедиция изучит Тункинский рифт
Общество, 21.06.2022
Тунка станет уникальным полигоном для научно-исследовательских работ
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
На Дальнем Востоке проведут сборы с гранатомётчиками
Общество, 21.06.2022
Более тысячи военнослужащих ВВО изучат приёмы современного боя
Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»
Улан-Удэ присоединится к акции «Свеча памяти»
Общество, 21.06.2022
Свечи зажгут на мемориале Победы
Подростки Бурятии прошли «Тропою мужества»
Подростки Бурятии прошли «Тропою мужества»
Общество, 21.06.2022
В столице республике прошли военно-патриотические соревнования
В Иркутске выложат из зажжённых свечей самолёт Ил-4
В Иркутске выложат из зажжённых свечей самолёт Ил-4
Общество, 21.06.2022
В городе состоятся мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби
Супруги из Бурятии отметят 60 лет совместной жизни
Супруги из Бурятии отметят 60 лет совместной жизни
Общество, 21.06.2022
Гармаевы воспитали 4 детей, 10 внуков и 2 правнуков
В Бурятии рассказали о новых правилах поступления в вузы
В Бурятии рассказали о новых правилах поступления в вузы
Общество, 21.06.2022
Абитуриенты не смогут сдавать вступительные экзамены вместо ЕГЭ
В Чите разрешили разводить свиней
В Чите разрешили разводить свиней
Общество, 21.06.2022
В городе сняты ограничения по африканской чуме свиней
Улан-Удэ выбрал лучшие поздравления с Днём города
Улан-Удэ выбрал лучшие поздравления с Днём города
Общество, 21.06.2022
В конкурсе принимали участие лица в возрасте от 14 до 35 лет
Театр из Бурятии начал гастроли в Иркутске с премьеры
Театр из Бурятии начал гастроли в Иркутске с премьеры
Общество, 21.06.2022
Жителям областной столицы покажут 5 опер, 4 балета и 2 концерта
На электричках ВСЖД бесплатный проезд получат дети до 7 лет
На электричках ВСЖД бесплатный проезд получат дети до 7 лет
Общество, 21.06.2022
Изменения начнут действовать уже завтра, 22 июня
В Бурятии самолёты в Таксимо и Нижнеангарск будут летать чаще
В Бурятии самолёты в Таксимо и Нижнеангарск будут летать чаще
Общество, 21.06.2022
Эти маршруты пользуются спросом у жителей и гостей Бурятии

В Бурятии массовый падёж коров произошёл не из-за реки
В Бурятии массовый падёж коров произошёл не из-за реки
Общество, 21.06.2022
Объявлены результаты лабораторных исследований реки Малая Манжа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^