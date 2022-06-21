Улан-Удэ впервые примет фестиваль йоги

Мероприятие пройдёт 26 июня



26 июня в Улан-Удэ впервые состоится фестиваль йоги. Мероприятие пройдёт в парке имени С.Н. Орешкова.



В программе: йогический танец «Каошики»; практические занятия «Мягкая практика йоги», «Йога для женского здоровья», «Виньяса флоу йога», «Гибкая сила», «Парная йога»; лекции «Спокойный ум в неспокойное время», «Яма и Нияма. Ступени йоги», «Свет сознания. Медитация», «Гуны. Природа ума».



Принять участие в фестивале может каждый желающий, выбрав желаемые классы из программы (бесплатно). Уровень подготовки нулевой. Для участия в практических занятиях необходимо иметь с собой коврик или плед.



Международный день йоги в Улан-Удэ будет проходить с 10:00 до 21:00. Вход свободный, сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 18+

