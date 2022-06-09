В Туве развернётся фестиваль колыбелей

Мероприятие приурочено ко Дню России



Фестиваль колыбели «Колыбель моя. Кавай» – одно из мероприятий, приуроченных к Дню России, которые будут проходить в Туве 12 июня. В этот день с 11 часов на площади Арата в Кызыле начнут свою работу выставки колыбелей и оберегов, лучших работ конкурса детского рисунка «Колыбель и колыбельная», мастер-классы по изготовлению традиционных колыбелей, оберегов и по пеленанию ребёнка. Состоится также концерт финалистов конкурса колыбельных песен.



На выставке будут представлены более 70 старинных и новых колыбелей, изготовленных традиционным способом. Здесь можно будет увидеть обереги, куколки-талисманы и другие атрибуты для детских колыбелей, часть из которых посетители смогут приобрести. Интересными будут мастер-классы по изготовлению колыбелей традиционным способом. Умельцы будут показывать, как смастерить колыбельку, расскажут из чего можно её соорудить, раскроют секреты мастерства. Пройдёт и мастер-класс по пеленанию ребёнка.



В полдень начнётся праздничный концерт с участием финалистов конкурса колыбельных песен, прошедшего в рамках фестиваля в апреле-мае. Среди участников концерта представители диаспор и землячеств, проживающих в Туве. Была создана экспертная комиссия, которая просмотрела в заочном формате выступления конкурсантов. Отобрано 18 конкурсных номеров, из числа которых и определятся победители конкурса колыбельных песен.



Развернётся в этот день и выставка лучших работ конкурса детских рисунков. Всего в ходе отборочного этапа принято около 140 работ, 40 из них украсят арт-шатёр. В эти дни также проводится онлайн фото-акция «Колыбель. Кавай» среди населения республики, в ходе которого участник публикует на своих личных аккаунтах в сети «ВКонтакте» фотографии с колыбелью. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.



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