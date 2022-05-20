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В вузе Бурятии расцвела сакура

В вузе Бурятии расцвела сакура
Общество,  Фото:пресс-служба ВСГУТУ
Гостей кампуса просят не ломать ветки и не заходить за ограждения

Сегодня, 20 мая, на территории Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления в Улан-Удэ расцвела сакура.

- Ежегодно студенты и преподаватели, сотрудники ждут цветение университетской сакуры, и вот долгожданный день наступил. Сегодня мы увидели во всей красе нашу гордость и красавицу, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

Как пояснили в вузе, с момента цветения данная локация становится фотозоной, местом паломничества городских жителей и отдыхающих на территории университетского кампуса. Поэтому у коменданта университета есть единственная и большая просьба: «Не ломайте пожалуйста ветки, не заходите за ограждение».

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Бурятия вузы сакура цветение природа ВСГУТУ Улан-Удэ

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