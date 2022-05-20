В вузе Бурятии расцвела сакура

Гостей кампуса просят не ломать ветки и не заходить за ограждения



Сегодня, 20 мая, на территории Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления в Улан-Удэ расцвела сакура.



- Ежегодно студенты и преподаватели, сотрудники ждут цветение университетской сакуры, и вот долгожданный день наступил. Сегодня мы увидели во всей красе нашу гордость и красавицу, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.



Как пояснили в вузе, с момента цветения данная локация становится фотозоной, местом паломничества городских жителей и отдыхающих на территории университетского кампуса. Поэтому у коменданта университета есть единственная и большая просьба: «Не ломайте пожалуйста ветки, не заходите за ограждение».



Возрастное ограничение 0+

