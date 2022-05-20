Гостей кампуса просят не ломать ветки и не заходить за ограждения
Сегодня, 20 мая, на территории Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления в Улан-Удэ расцвела сакура.
- Ежегодно студенты и преподаватели, сотрудники ждут цветение университетской сакуры, и вот долгожданный день наступил. Сегодня мы увидели во всей красе нашу гордость и красавицу, - сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
Как пояснили в вузе, с момента цветения данная локация становится фотозоной, местом паломничества городских жителей и отдыхающих на территории университетского кампуса. Поэтому у коменданта университета есть единственная и большая просьба: «Не ломайте пожалуйста ветки, не заходите за ограждение».
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В вузе Бурятии расцвела сакура
Общество, Фото:
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