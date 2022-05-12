В сборник вошли письма жителей Бурятии экипажу корвета «Алдар Цыденжапов»
В Бурятии издана книга памяти о Герое Российской Федерации Алдаре Цыденжапове «Письма на корвет» (6+). Издание приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Республиканском центре народного творчества Бурятии.
В 2010 году 19-летний Алдар Цыденжапов проходил службу на эсминце «Быстрый». 24 сентября, когда он был на дежурстве, в машинном отделении вспыхнул пожар. Матрос перекрыл утечку топлива, из-за чего оказался в центре огня – там он находился около 9 секунд.
Его действия помогли предотвратить взрыв на корабле и спасти экипаж эсминца, порядка 300 человек. После случившегося Алдара в тяжелейшем состоянии доставили в госпиталь. Врачи четыре дня боролись за его жизнь, но 28 сентября его не стало. До окончания службы Алдару оставалось меньше месяца.
16 ноября 2010 года Алдару Цыденжапову посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.
Как сообщал Baikal-Daily, в июле 2015 года состоялась церемония закладки корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», в сентябре 2019 года корабль был спущен на воду, а в декабре 2020 года включён в боевой состав Тихоокеанского флота.
В сентябре 2020 года региональное отделение ОНФ в Бурятии запустило акцию «Письма на корвет», в которой приняли участие сотни человек, отправив письма в адрес экипажа корвета. Письма приходили не только из Республики, но и из Иркутской области и Агинского Бурятского округа, родины Алдара. Также несколько посланий отправили из Монголии. В декабре 2021 года письма были переданы капитану корвета , после чего экипаж судна поблагодарил участников акции.
Письма не оставили равнодушными ни организаторов акции, ни матросов, проходящих службу на корабле. В итоге пришла идея создания сборника, в который вошли все письма на корвете.
В Бурятии издали книгу памяти о Герое России Алдаре Цыденжапове
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В сборник вошли письма жителей Бурятии экипажу корвета «Алдар Цыденжапов»
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