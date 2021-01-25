Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поблагодарил жителей Бурятии



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября, к 10-летию подвига матроса Алдара Цыденжапова, Общероссийский народный фронт запустил акцию «Письмо на корвет» . Сотни жителей Бурятии из 16 районов приняли участие в акции, отправив в адрес моряков корвета «Алдар Цыденжапов» тёплые письма. На корвет шли стихотворения, открытки, рисунки, поделки. Письма поступали в том числе из Иркутской области и Агинского автономного округа Забайкальского края – родины героя. Несколько посланий на корвет было отправлено из Монголии.





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- Мы записали на видео, как письма зачитывали моряки на корвете. Они делились впечатлениями и говорили о том, как гордятся своим земляком и как их тронули письма участников акции. Такая поддержка очень важна во время службы. Хочу отметить, что шестеро наших земляков сейчас проходят службу на корвете и очень ответственно относятся к тому, что служат на корабле имени Алдара Цыденжапова, совершившего подвиг, – рассказала автор акции Марина Аникьева.





В конце декабря все письма были вручены капитану судна Евгению Ковалеву.Сейчас в Бурятии стартовала передача памятных ответных писем участникам акции «Письмо на корвет», сообщили в пресс-службе ОНФ.Она также добавила, что команда корвета надеется на продолжение патриотической акции и в наступившем году, так как это вдохновляет и поднимает боевой дух. Кроме того, в День ВМФ, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, планируется направить из Бурятии во Владивосток делегацию с участием допризывной молодёжи.Алдару Цыденжапову – матросу эсминца «Быстрый» было присвоено звание Героя России посмертно. 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эскадренного миноносца находился на борту и готовился к боевому походу, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. 19-летний Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, бросился в огонь, чтобы перекрыть утечку топлива. Ему удалось устранить утечку и выбраться, но из-за полученных ожогов он скончался в госпитале. Ценой своей жизни молодой моряк спас более 300 человек.В начале 2015 года активисты ОНФ выступили с инициативой присвоить военному кораблю имя героического матроса. В ноябре 2020-го военный корабль имени Героя России Алдара Цыденжапова заступил на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота ВМФ России в городе Владивосток.