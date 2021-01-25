 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поблагодарил жителей Бурятии

Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поблагодарил жителей Бурятии
Общество,  Фото:ОНФ
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» получил сотни писем из Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце сентября, к 10-летию подвига матроса Алдара Цыденжапова, Общероссийский народный фронт запустил акцию «Письмо на корвет». Сотни жителей Бурятии из 16 районов приняли участие в акции, отправив в адрес моряков корвета «Алдар Цыденжапов» тёплые письма. На корвет шли стихотворения, открытки, рисунки, поделки. Письма поступали в том числе из Иркутской области и Агинского автономного округа Забайкальского края – родины героя. Несколько посланий на корвет было отправлено из Монголии.


В конце декабря все письма были вручены капитану судна Евгению Ковалеву.

Сейчас в Бурятии стартовала передача памятных ответных писем участникам акции «Письмо на корвет», сообщили в пресс-службе ОНФ.

- Мы записали на видео, как письма зачитывали моряки на корвете. Они делились впечатлениями и говорили о том, как гордятся своим земляком и как их тронули письма участников акции. Такая поддержка очень важна во время службы. Хочу отметить, что шестеро наших земляков сейчас проходят службу на корвете и очень ответственно относятся к тому, что служат на корабле имени Алдара Цыденжапова, совершившего подвиг, – рассказала автор акции Марина Аникьева.


Она также добавила, что команда корвета надеется на продолжение патриотической акции и в наступившем году, так как это вдохновляет и поднимает боевой дух. Кроме того, в День ВМФ, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля, планируется направить из Бурятии во Владивосток делегацию с участием допризывной молодёжи.

Алдару Цыденжапову – матросу эсминца «Быстрый» было присвоено звание Героя России посмертно. 24 сентября 2010 года, когда весь экипаж эскадренного миноносца находился на борту и готовился к боевому походу, в машинном отделении корабля вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки в момент прорыва топливного трубопровода. 19-летний Алдар, заступивший на дежурство в качестве машиниста котельной команды, бросился в огонь, чтобы перекрыть утечку топлива. Ему удалось устранить утечку и выбраться, но из-за полученных ожогов он скончался в госпитале. Ценой своей жизни молодой моряк спас более 300 человек.

В начале 2015 года активисты ОНФ выступили с инициативой присвоить военному кораблю имя героического матроса. В ноябре 2020-го военный корабль имени Героя России Алдара Цыденжапова заступил на боевую вахту в составе Тихоокеанского флота ВМФ России в городе Владивосток.
армия корвет Алдар Цыденжапов ОНФ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поблагодарил жителей Бурятии
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поблагодарил жителей Бурятии
Общество, 25.01.2021
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» получил сотни писем из Бурятии
В интернете распространяют фейки о погибших на незаконной акции в России
В интернете распространяют фейки о погибших на незаконной акции в России
Общество, 25.01.2021
Фейк распространяют в TikTok, социальных сетях и мессенджерах
В Бурятии курсантам автошкол показывают видео с мест ДТП
В Бурятии курсантам автошкол показывают видео с мест ДТП
Общество, 25.01.2021
Госавтоинспекция Селенгинского района инициировала встречу с руководителями автошкол
В Иркутске активно борются с «обочечниками»
В Иркутске активно борются с «обочечниками»
Общество, 25.01.2021
Только за полчаса на одном участке поймали свыше десяти нарушителей
Школы Бурятии возвращаются к нормальной жизни
Школы Бурятии возвращаются к нормальной жизни
Общество, 25.01.2021
Исключение сделано только для Сотниковской школы
Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка
Ушёл из жизни экс-директор Тункинского нацпарка
Общество, 25.01.2021
Анатолию Лехатинову было 85 лет
Новый театральный сезон стартует в Чите 30 января
Новый театральный сезон стартует в Чите 30 января
Общество, 25.01.2021
На спектаклях будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования
В Бурятии заявили о планах привить от коронавируса 60% населения
В Бурятии заявили о планах привить от коронавируса 60% населения
Общество, 25.01.2021
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии рассказали, кому прививки не будут ставить
На выходных в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков
На выходных в Иркутске выпала половина месячной нормы осадков
Общество, 25.01.2021
В Иркутске устраняют последствия ночного снегопада
Сергей Зверев назвал третью причину посетить Бурятию
Сергей Зверев назвал третью причину посетить Бурятию
Общество, 25.01.2021
«Король гламура» продолжает проект «10 причин посетить Бурятию»
Один житель Бурятии скончался от коронавируса за сутки
Один житель Бурятии скончался от коронавируса за сутки
Общество, 25.01.2021
Заболеваемость коронавирусом в республике остаётся стабильной
Теннисист из Бурятии выиграл крупный турнир
Теннисист из Бурятии выиграл крупный турнир
Общество, 25.01.2021
Спортсмен стал победителем «Топ 10 сильнейших спортсменов России до 16 лет»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^