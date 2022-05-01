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Праздник весны и труда отмечают в Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции, прошедшей на площади Советов

1 мая в 11:00 на площади Советов состоялась акция, посвящённая Празднику весны и труда.

Участников акции поприветствовали первые лица республики, города и Объединение организаций профсоюзов Бурятии.

Перед гостями выступили солисты и творческие коллективы городских учреждений культуры: Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон», образцовый хореографический коллектив «Энжелс» ДШИ №1 имени Линховоина, театр современного танца «Созвездие», вокальная группа ДШИ №11 и театр современного танца «Угол зрения».

Праздники

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