«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с акции, прошедшей на площади Советов
1 мая в 11:00 на площади Советов состоялась акция, посвящённая Празднику весны и труда.
Участников акции поприветствовали первые лица республики, города и Объединение организаций профсоюзов Бурятии.
Перед гостями выступили солисты и творческие коллективы городских учреждений культуры: Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, Валико Гаспарян, группа «Лаккитон», образцовый хореографический коллектив «Энжелс» ДШИ №1 имени Линховоина, театр современного танца «Созвездие», вокальная группа ДШИ №11 и театр современного танца «Угол зрения».
Праздник весны и труда отмечают в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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