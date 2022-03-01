Бурятия и Иркутская область обсудили вопросы развития НОЦ «Байкал»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Состоялась стратегическая сессия с индустриальными партнёрами



Итоги 2021 года и планируемые результаты по реализации программы деятельности межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) «Байкал»» обсудили в рамках стратегической сессии с индустриальными партнёрами. В заседании приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, директор ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов, представители научного и вузовского сообщества.



Алексей Цыденов рассказал об отдельном направлении в рамках НОЦ, связанном с биофармацевтическими и медтехнологиями. В частности, существующие в Бурятии наработки позволяют наладить производство БАДов и лекарственных средств, в том числе с использованием потенциала байкальских эндемиков, дикорастущих трав, лекарственных форм традиционной тибетской медицины.



Как отметил Иван Федотов, при поддержке Минобрнауки России за АИРР закреплён статус федеральной дискуссионной площадки научно-образовательных центров. Идёт активное формирование горизонтальных коммуникационных связей между НОЦ с целью развития и тиражирования лучших практик.



На заседании также обсудили вопросы экологии, газификации Иркутской области, тему сейсмостойкости зданий. В целом в рамках стратегической сессии были предметно рассмотрены все направления работы НОЦ «Байкал».



Напомним, что в реализации программы деятельности НОЦ «Байкал» участвуют организации реального сектора экономики, вузы и научные институты, стратегические партнёры – всего 36 участников. Для обеспечения целей устойчивого развития двух регионов выбраны следующие приоритетные направления: комплексная переработка древесины и промышленных отходов, биофармацевтика и медтехнологии.



Центром реализуются восемь технологических проектов для разработки не менее 34 технологий и продукции для внедрения в реальный сектор экономики, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

