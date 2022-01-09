Убийство произошло 7 января
8 января около 7 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Сретенском районе тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.
Установлено, что вечером 7 января житель посёлка Усть-Карск Сретенского района в своём доме распивал спиртное вместе со своей 41-летней сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.
- Следователи задержали женщину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Подозреваемая допрошена, проведена проверка показаний подозреваемой на месте происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
Забайкалка убила сожителя во время ссоры
Общество, Фото:
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