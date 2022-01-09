Забайкалка убила сожителя во время ссоры

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Убийство произошло 7 января



8 января около 7 часов в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в Сретенском районе тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.



Установлено, что вечером 7 января житель посёлка Усть-Карск Сретенского района в своём доме распивал спиртное вместе со своей 41-летней сожительницей. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ножом в грудь. Мужчина скончался на месте.



- Следователи задержали женщину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Подозреваемая допрошена, проведена проверка показаний подозреваемой на месте происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.

