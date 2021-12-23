 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов

Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Минздрав готовит резервный коечный фонд в связи с аварией на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ решают проблему ограничения подачи и тепла и горячей воды в социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Напомним, также под отключение, по оценке мэра города, попали около тысячи домов.

Министерство социальной защиты населения Бурятии создало ведомственный оперативный штаб в связи с введённым режимом ЧС в Улан-Удэ. Уже прошло заседание, на контроль взяты все объекты, сообщил заместитель министра социальной защиты Бурятии Анатолий Кириллов.

- На сегодняшний день функционирует девять объектов с круглосуточным пребыванием людей на территории Улан-Удэ, в том числе два негосударственных. Из перечисленных организаций только одна – республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – подключён к теплосетям, идущим от ТЭЦ-1, - сказал Анатолий Кириллов.

По его словам, в этом центре температура нормальная. В случае похолодания будут предоставлены дополнительные обогреватели. При необходимости детей переведут в другое учреждение, расположенное также в Улан-Удэ.



Министерством здравоохранения Бурятии также развёрнут оперштаб по борьбе с ЧС. К сетям ТЭЦ-1 подключены восемь объектов. Самый крупный из них – это Железнодорожная больница. Здесь температура пока стабильная.

- Совместно с руководством Железнодорожной больницы мы провели работу. Мобилизованы все необходимые ресурсы, дополнительно сейчас обсуждаем и готовим резервный коечный фонд, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Железнодорожная больница по возможности переводит пациентов в Центр восточной медицины, республиканскую больницу. Пациентов, завершивших лечение, выписывают.

По словам Лудуповой, проводится мониторинг температур в учреждениях, проверяется наличие обогревателей, тепловых пушек.

Также без тепла остались поликлиники №6 и №1. Этим учреждениям, по словам министра, направлены дополнительные машины для обслуживания пациентов на дому, необходимые средства обогрева, для оказания медицинской помощи.

Другие учреждения здравоохранения работают в прежнем режиме.

- На сегодня плановая экстренная помощь организована в прежнем режиме. Из маршрутизации исключена только Железнодорожная больница. На сегодня в Железнодорожной больнице как экстренная, так и плановая госпитализация приостановлена до нормализации ситуации, - отметила Евгения Лудупова.

В детской республиканской клинической больницы на улице Модогоева температурный режим в норме.

- Учитывая, что в Октябрьском районе максимальное число крупных объектов здравоохранения, мы можем перенаправить туда пациентов. Сейчас на контроле, через час будет штаб, и мы определимся с перемаршрутизацией пациентов, если это будет необходимо, - добавила глава минздрава Бурятии.

В министерстве здравоохранения продолжает работу горячая линия. Обратиться можно по телефону 8 (3012) 37-95-32.

Читайте также:

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введён режим ЧС

Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1

Мэр Улан-Удэ: «Просим родителей оставаться дома»

В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения

Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»

Авария на ТЭЦ-1 затронула все три района Улан-Удэ

От аварии на ТЭЦ-1 пострадал почти весь Железнодорожный район Улан-Удэ

Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света

Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1
больница ТЭЦ-1 отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иволгинском районе Бурятии проезд подорожает на 5 рублей
В Иволгинском районе Бурятии проезд подорожает на 5 рублей
Общество, 23.12.2021
В Улан-Удэ проезд в автобусах станет дороже на 1 рубль, а в пригородном районе – сразу на 5
Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве
Бурятия презентовала свой туристический потенциал в Москве
Общество, 23.12.2021
В минтуризма считают, что мероприятие было «результативным»
В России принят закон об уголовном наказании за агрессивное вождение на дорогах
В России принят закон об уголовном наказании за агрессивное вождение на дорогах
Общество, 23.12.2021
Госдума приняла законопроект во втором и сразу в третьем чтениях
В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа
В Селенгинском районе Бурятии открылась ледовая переправа
Общество, 23.12.2021
Она связывает районный центр с селом Зурган-Дэбэ
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии снижается
Общество, 23.12.2021
Коронавирус унёс жизни ещё шести человек
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
Общество, 23.12.2021
Горожане могут получить всю необходимую информацию по телефонам
В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря
В школах Улан-Удэ каникулы начнутся с 27 декабря
Общество, 23.12.2021
Школьники заканчивают учёбу на этой неделе 
Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ
Иркутск получит федеральную субсидию на строительство трёх школ
Общество, 23.12.2021
На территории одной уже начались строительные работы
В Бурятии температура опускалась до -46
В Бурятии температура опускалась до -46
Общество, 23.12.2021
В республике ожидаются морозные туманы
Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису
Гусиноозёрск примет кубок Бурятии по настольному теннису
Общество, 22.12.2021
Соревнования посвящены юбилею Тамчинского дацана
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
В Бурятии военные осваивают новые снегоболотоходы «Алеут»
Общество, 22.12.2021
Занятия проводятся с механиками-водителями танкового соединения ВВО
В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель
В Забайкалье в 5 раз увеличат господдержку за ввод в оборот залежных земель
Общество, 22.12.2021
В следующем году на это направят более 170 миллионов рублей
В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс
В Улан-Удэ стартовал театральный фотоконкурс
Общество, 22.12.2021
Прислать свои работы можно до 28 декабря

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^