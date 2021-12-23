Одна больница в Улан-Удэ приостановила приём пациентов





В Улан-Удэ решают проблему ограничения подачи и тепла и горячей воды в социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения. Напомним, также под отключение, по оценке мэра города, попали около тысячи домов.Министерство социальной защиты населения Бурятии создало ведомственный оперативный штаб в связи с введённым режимом ЧС в Улан-Удэ. Уже прошло заседание, на контроль взяты все объекты, сообщил заместитель министра социальной защиты Бурятии Анатолий Кириллов.- На сегодняшний день функционирует девять объектов с круглосуточным пребыванием людей на территории Улан-Удэ, в том числе два негосударственных. Из перечисленных организаций только одна – республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних – подключён к теплосетям, идущим от ТЭЦ-1, - сказал Анатолий Кириллов.По его словам, в этом центре температура нормальная. В случае похолодания будут предоставлены дополнительные обогреватели. При необходимости детей переведут в другое учреждение, расположенное также в Улан-Удэ.Министерством здравоохранения Бурятии также развёрнут оперштаб по борьбе с ЧС. К сетям ТЭЦ-1 подключены восемь объектов. Самый крупный из них – это Железнодорожная больница. Здесь температура пока стабильная.- Совместно с руководством Железнодорожной больницы мы провели работу. Мобилизованы все необходимые ресурсы, дополнительно сейчас обсуждаем и готовим резервный коечный фонд, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.Железнодорожная больница по возможности переводит пациентов в Центр восточной медицины, республиканскую больницу. Пациентов, завершивших лечение, выписывают.По словам Лудуповой, проводится мониторинг температур в учреждениях, проверяется наличие обогревателей, тепловых пушек.Также без тепла остались поликлиники №6 и №1. Этим учреждениям, по словам министра, направлены дополнительные машины для обслуживания пациентов на дому, необходимые средства обогрева, для оказания медицинской помощи.Другие учреждения здравоохранения работают в прежнем режиме.- На сегодня плановая экстренная помощь организована в прежнем режиме. Из маршрутизации исключена только Железнодорожная больница. На сегодня в Железнодорожной больнице как экстренная, так и плановая госпитализация приостановлена до нормализации ситуации, - отметила Евгения Лудупова.В детской республиканской клинической больницы на улице Модогоева температурный режим в норме.- Учитывая, что в Октябрьском районе максимальное число крупных объектов здравоохранения, мы можем перенаправить туда пациентов. Сейчас на контроле, через час будет штаб, и мы определимся с перемаршрутизацией пациентов, если это будет необходимо, - добавила глава минздрава Бурятии.В министерстве здравоохранения продолжает работу горячая линия. Обратиться можно по телефону 8 (3012) 37-95-32.