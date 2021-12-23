Авария на ТЭЦ-1 затронула все три района Улан-Удэ

Авария, которая произошла ранним утром на ТЭЦ-1, как выяснилось, затронула все три района Улан-Удэ. Ранее сообщалось об отключении тепла в Железнодорожном (кроме Загорска) и Советском районах (в основном центральная часть). Однако, как выяснилось позже, отключение также произошло и в Октябрьском районе.- В домах Октябрьского района в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-1, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.Бульвар Карла Маркса, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 2, 4, 6ул. Геологическая, 16, 16а, 18, 14, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 22а, 24а, 24, 26, 28, 28а, 30, 18ул. Трубачеева, 71, 69, 2, 10, 12, 14, 69, 156, 144, 144а, 146б, 146а, 146в, 142а, б, в, 152аул. Широких-Полянского, 15, 17, 18ул. Подкаменская, 46ул. Бабушкина, 5, 7, 9, 9а, 11, 15, 13, 13а, 17, 19, 20, 21, 32, 30, 22, 24, 26, 28ул. Цыбикова, 1а, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 4ул. Солнечная, 2, 4, 5, 6а, 12, 11, 13ул. Терешковой, 2, 32а, 4, 6, 12, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 14а, 16, 20, 20а, 24, 26а, 22, 26, 28а, 28, 30, 30а, 32, 34а, 34ул. Ключевская, 11, 13, 17а, 17, 19, 15, 23, 25, 29, 29а, 29Бул. Лебедева, 3Б, 3а, 5, 5а, 7а, 9а, 11а, 13аул. Приречная, 2в, 3, 5, 7, 8в, 8, 8а, 8бНа 10:00- 13 домов от ЦТП-21-1: ул.Приречная, 5, 7, Лебедева, 3а, 3б, Ключевская, 15, 19, 17, 17а, 23, 25, 11, 13, 29 а,б;- 113 домах с открытым водоразбором.По объектам социальной сферы от тепла отключены– гимназия №29, школы №20, 25, Мариинская школа-интернат,№59 ул. Загородная, 16 и №64 ул.Ключевская, 21 Б, Городской дворец детского(юношеского) творчества,: техникум строительства и городского хозяйства, БФ СибГУТИ, БАК им. Ербанова, ИНО БГСХА, детская поликлиника №2 по ул. Геологическая, 23, республиканская инфекционная больница по ул. Загородная, 56, медцентр «Нефродиал», медвытрезвитель.Также в зоне обслуживания ТЭЦ-1 находятся семь частных детских садов: «Панда», «Карамелька», «Лунная пчелка», «Радуга», «Малышарики», «Боровичок», «Том и Джерри».- Все специалисты администрации Октябрьского района закреплены за многоквартирными домами, осуществляется мониторинг параметров теплоносителя на домах. В районе работает оперштаб, - уточнили в мэрии.Мониторинг подачи тепла идёт во всех районах.