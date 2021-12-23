Авария на ТЭЦ-1 затронула все три района Улан-Удэ

В Октябрьском районе под отключение попали более 130 многоквартирных домов и 20 соцобъектов
Авария, которая произошла ранним утром на ТЭЦ-1, как выяснилось, затронула все три района Улан-Удэ. Ранее сообщалось об отключении тепла в Железнодорожном (кроме Загорска) и Советском районах (в основном центральная часть). Однако, как выяснилось позже, отключение также произошло и в Октябрьском районе.
- В домах Октябрьского района в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-1, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Под отключение в Октябрьском районе попали:
Бульвар Карла Маркса, 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 2, 4, 6
ул. Геологическая, 16, 16а, 18, 14, 12, 15, 17, 19, 21, 23, 20, 22, 22а, 24а, 24, 26, 28, 28а, 30, 18
ул. Трубачеева, 71, 69, 2, 10, 12, 14, 69, 156, 144, 144а, 146б, 146а, 146в, 142а, б, в, 152а
ул. Широких-Полянского, 15, 17, 18
ул. Подкаменская, 46
ул. Бабушкина, 5, 7, 9, 9а, 11, 15, 13, 13а, 17, 19, 20, 21, 32, 30, 22, 24, 26, 28
ул. Цыбикова, 1а, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 4
ул. Солнечная, 2, 4, 5, 6а, 12, 11, 13
ул. Терешковой, 2, 32а, 4, 6, 12, 14, 8, 8/1, 8/2, 10, 14а, 16, 20, 20а, 24, 26а, 22, 26, 28а, 28, 30, 30а, 32, 34а, 34
ул. Ключевская, 11, 13, 17а, 17, 19, 15, 23, 25, 29, 29а, 29Б
ул. Лебедева, 3Б, 3а, 5, 5а, 7а, 9а, 11а, 13а
ул. Приречная, 2в, 3, 5, 7, 8в, 8, 8а, 8б
На 10:00 от горячего водоснабжения отключены 126 многоквартирных домов:
- 13 домов от ЦТП-21-1: ул.Приречная, 5, 7, Лебедева, 3а, 3б, Ключевская, 15, 19, 17, 17а, 23, 25, 11, 13, 29 а,б;
- 113 домах с открытым водоразбором.
По объектам социальной сферы от тепла отключены четыре школы – гимназия №29, школы №20, 25, Мариинская школа-интернат, два детских сада №59 ул. Загородная, 16 и №64 ул.Ключевская, 21 Б, Городской дворец детского(юношеского) творчества, четыре ссуза: техникум строительства и городского хозяйства, БФ СибГУТИ, БАК им. Ербанова, ИНО БГСХА, детская поликлиника №2 по ул. Геологическая, 23, республиканская инфекционная больница по ул. Загородная, 56, медцентр «Нефродиал», медвытрезвитель.
Также в зоне обслуживания ТЭЦ-1 находятся семь частных детских садов: «Панда», «Карамелька», «Лунная пчелка», «Радуга», «Малышарики», «Боровичок», «Том и Джерри».
- Все специалисты администрации Октябрьского района закреплены за многоквартирными домами, осуществляется мониторинг параметров теплоносителя на домах. В районе работает оперштаб, - уточнили в мэрии.
Мониторинг подачи тепла идёт во всех районах.
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Происшествия, Фото:
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