Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1

Алексей Цыденов срочно выедет из Сирии в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов прервёт рабочую поездку в Сирию из-за сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом глава сообщил в своём видеообращении к горожанам.
- Я сейчас нахожусь в Сирии. По обращению министерства обороны главы нескольких субъектов РФ находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации. Мероприятия проводятся в рамках взаимодействия России и Сирии. Но с учётом ситуации, которая в городе, сейчас всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время, - сказал Алексей Цыденов.
Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня. Ранним произошло возгорание электрической проводки, на время восстановительных работ были отключены четыре котла (всего их семь, один из которых в резерве). Под отключение горячей воды и ограничение тепла попали около тысячи домов во всех трёх районах города.
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что, по предварительным данным, на устранении аварии понадобится шесть-семь часов. Однако в случае неблагоприятного сценария власти готовят пункты временного размещения для граждан.
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