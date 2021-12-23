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Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1

Глава Бурятии прервёт командировку в Сирию из-за аварии на ТЭЦ-1
Власть, 
Алексей Цыденов срочно выедет из Сирии в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов прервёт рабочую поездку в Сирию из-за сегодняшней аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом глава сообщил в своём видеообращении к горожанам.

- Я сейчас нахожусь в Сирии. По обращению министерства обороны главы нескольких субъектов РФ находятся здесь, также депутаты Госдумы и сенаторы от Совета Федерации. Мероприятия проводятся в рамках взаимодействия России и Сирии. Но с учётом ситуации, которая в городе, сейчас всеми возможными способами буду добираться до дома в кратчайшее время, - сказал Алексей Цыденов.

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ введён режим ЧС республиканского уровня. Ранним произошло возгорание электрической проводки, на время восстановительных работ были отключены четыре котла (всего их семь, один из которых в резерве). Под отключение горячей воды и ограничение тепла попали около тысячи домов во всех трёх районах города.

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что, по предварительным данным, на устранении аварии понадобится шесть-семь часов. Однако в случае неблагоприятного сценария власти готовят пункты временного размещения для граждан.

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глава Бурятии Алексей Цыденов Сирия ТЭЦ-1 отключение тепла

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