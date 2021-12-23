От аварии на ТЭЦ-1 пострадал почти весь Железнодорожный район Улан-Удэ

Стало известно, сколько домов в Железнодорожном районе остались без горячей воды
В мэрии Улан-Удэ сообщили, сколько домов попали под отключение тепла и горячей воды из-за аварии на ТЭЦ-1 в Железнодорожном районе.
- В зону аварийного отключения в связи с аварией на ТЭЦ-1 попала большая часть Железнодорожного района, кроме мкрн Загорск, Новый Зелёный, улиц Лысогорская, Дарвина, школ №13, Юннатов 2а, Невская, 1, - сообщили в администрации города.
Всего от горячего водоснабжения в Улан-Удэ отключены 550 многоквартирных домов, а также 455 домов частного сектора и 91 объект социальной сферы - среди них 13 школа, 25 детских садов, 12 объектов здравоохранения.
Специалисты администрации Железнодорожного района ведут мониторинг параметров теплоносителя на домах. Как и во всех трёх районах города, здесь работает районный оперштаб.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее стало известно, что в Октябрьском районе в связи с аварией на ТЭЦ-1 попали под отключение 137 многоквартирных домов и 22 объекта социальной сферы, находящихся в зоне обслуживания ТЭЦ-1.
Точной информации по Советскому району пока ещё не было. Известно, что здесь пострадала центральная часть города. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в свою очередь, утром сообщал, что по всему городу под отключение попадают около тысячи домов. Для горожан готовят пункты временного размещения.
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Происшествия, Фото:
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