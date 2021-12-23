Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения

В Улан-Удэ готовят пункты временного размещения для горожан из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.- В настоящий момент определяются пункты временного размещения. Под отключение попадают около 1000 домов, - сообщил он.Сегодня ранним утром на ТЭЦ-1 произошло возгорание – загорелись кабели, которые питают котлы отопления. Возгорание произошло на площади 60 кв.м., задымление было на площади более 100 кв.м. Пострадавших нет. В результате произошедшего в работе остались два котла из семи (ранее в работе были шесть, один в резерве). На период восстановительных работ была ограничена подача тепла. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.Авария в основном коснулась Железнодорожного района, а также части Советского.- Затронуло в основном Железнодорожный район, кроме Загорска, там свои котельные работают, и центральную часть Советского района. Определяем масштабы, определяем наличие ресурсов, определяем технологическую цепочку подключения. Сейчас пока картина ясна и понятна – топливо на станции есть. Мы теплотрассы с циркуляции не снимали, циркуляция идёт, но ограничиваем подачу горячего водоснабжения, для того, чтобы как можно дольше протянуть, - сообщил Игорь Шутенков.В настоящий момент решается вопрос по работе социальных учреждений Железнодорожного и Советского района.- Под отключение у нас попадают 19 детских садиков, поэтому мы приём детей в эти детские садики не осуществляем. Просим родителей оставаться дома и обращаемся к работодателям дать возможность родителям остаться дома с детьми. По поликлиникам Железнодорожного района сейчас принимается решение, если будет падать температура, приём граждан будет осуществляться в других поликлиниках. В Железнодорожной больнице больные с несложными диагнозами будут выписываться по домам либо переводиться в другие стационары. По школам – у нас сейчас дети все находятся на дистанционном обучении, поэтому здесь проблем нет, - отметил мэр города.Он назвал предварительное время устранения аварии. На запуск котлов, по предварительным данным, понадобится шесть-семь часов.