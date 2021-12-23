 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения

Из-за аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ готовят пункты временного размещения
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под отключение попадают около тысячи домов

В Улан-Удэ готовят пункты временного размещения для горожан из-за аварии на ТЭЦ-1. Об этом сообщил мэр Игорь Шутенков.

- В настоящий момент определяются пункты временного размещения. Под отключение попадают около 1000 домов, - сообщил он.

Сегодня ранним утром на ТЭЦ-1 произошло возгорание – загорелись кабели, которые питают котлы отопления. Возгорание произошло на площади 60 кв.м., задымление было на площади более 100 кв.м. Пострадавших нет. В результате произошедшего в работе остались два котла из семи (ранее в работе были шесть, один в резерве). На период восстановительных работ была ограничена подача тепла. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.

Авария в основном коснулась Железнодорожного района, а также части Советского.

- Затронуло в основном Железнодорожный район, кроме Загорска, там свои котельные работают, и центральную часть Советского района. Определяем масштабы, определяем наличие ресурсов, определяем технологическую цепочку подключения. Сейчас пока картина ясна и понятна – топливо на станции есть. Мы теплотрассы с циркуляции не снимали, циркуляция идёт, но ограничиваем подачу горячего водоснабжения, для того, чтобы как можно дольше протянуть, - сообщил Игорь Шутенков.

В настоящий момент решается вопрос по работе социальных учреждений Железнодорожного и Советского района.

- Под отключение у нас попадают 19 детских садиков, поэтому мы приём детей в эти детские садики не осуществляем. Просим родителей оставаться дома и обращаемся к работодателям дать возможность родителям остаться дома с детьми. По поликлиникам Железнодорожного района сейчас принимается решение, если будет падать температура, приём граждан будет осуществляться в других поликлиниках. В Железнодорожной больнице больные с несложными диагнозами будут выписываться по домам либо переводиться в другие стационары. По школам – у нас сейчас дети все находятся на дистанционном обучении, поэтому здесь проблем нет, - отметил мэр города.

Он назвал предварительное время устранения аварии. На запуск котлов, по предварительным данным, понадобится шесть-семь часов.

Читайте также:

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введён режим ЧС

Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1

Мэр Улан-Удэ: «Просим родителей оставаться дома»

В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»
ТЭЦ-1 отключение тепла

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1
Происшествия, 23.12.2021
На Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где произошла авария, работает оперштаб
Жительница Бурятии палкой убила сожителя
Жительница Бурятии палкой убила сожителя
Происшествия, 23.12.2021
Мужчина скончался от отёка мозга
В Бурятии произошло землетрясение
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 23.12.2021
Предыдущее сейсмособытие здесь было в конце прошлой недели
В Бурятии в суд ушло дело о бунте и побеге из психдипансера
В Бурятии в суд ушло дело о бунте и побеге из психдипансера
Происшествия, 22.12.2021
Участники группового побега во время ЧП находились в состоянии невменяемости
В Забайкалье продолжается выход грунтовых вод
В Забайкалье продолжается выход грунтовых вод
Происшествия, 22.12.2021
Подтапливать начало село в Шелопугинском районе
Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки
Читинка пыталась передать в колонию телефоны в банке из-под тушёнки
Происшествия, 22.12.2021
Передачу вовремя обнаружила сотрудница колонии
Жительница Бурятии побила педиатра
Жительница Бурятии побила педиатра
Происшествия, 22.12.2021
Женщина набросилась на медика за якобы «лишние» лекарства
Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло
Житель Бурятии сядет на три года за гашишное масло
Происшествия, 22.12.2021
Мужчина получил срок, так как имеет непогашенную судимость
Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком
Улан-удэнец, с которого сняли унты, пошёл по улице босиком
Происшествия, 22.12.2021
Мужские унты с ног незаметно сняла женщина
Улан-удэнец угнал автомобиль с помощью ножниц
Улан-удэнец угнал автомобиль с помощью ножниц
Происшествия, 22.12.2021
Угонщик катал по городу своих друзей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^