В Улан-Удэ рассказали о ходе восстановительных работ на ТЭЦ-1

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1, где произошла авария, работает оперштаб
На ТЭЦ-1, где произошла авария, приведшая к крупному отключению тепла в Улан-Удэ, работает оперативный штаб. Продолжаются восстановительные работы. Вся максимальная нагрузка перебрасывается на ТЭЦ-2.
- Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. На станции в работе три котла №1, №2 и №4. В ближайшие часы путём подключения дополнительного насосного оборудования будет увеличена скорость циркуляции теплоносителя, что позволит поддерживать температуру теплоносителя по теплотрассе № 5, - сообщили в пресс-службе ПАО «ТГК-14».
Сейчас на ТЭЦ-1 в работе два котла (всего их семь, шесть были в работе, один резервный), а также два турбогенеработа. Восстанавливается электроснабжение для запуска оборудования.
- По данным на 8:40 подключено электропитание на мазутные насосы, приступают к растопке котла 2, - уточнили в ТГК-14.
Параметры теплоснабжения снижены, но циркуляция по тепломагистралям №№ 1,2,3 и 4 осуществляется.
Теплоснабжение от ТЭЦ-2 и котельных Улан-Удэ осуществляется в штатном режиме, заверили в ТГК-14.
Справка:
Тепломагистрали №№ 1, 4 - часть Железнодорожного района: ФСК, ул. Комсомольская, ул. Буйко, ул. Октябрьская, район ПВЗ, Пентагон, Кирзавод, район Верхней Березовки.
Тепломагистраль №2 - Советский район,
Тепломагистраль №3 - часть Железнодорожного района: Элеватор, ул. Гагарина, Пушкина, ул. Революции 1905 года.
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