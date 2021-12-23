В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 введён режим ЧС



- На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла. Решением главы Бурятии Алексея Цыденова на введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии, который возглавил Евгений Луковников. Начаты ремонтные работы. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла, - отметили в пресс-службе.



В пресс-службе ТГК-14 сообщили подробности происшествия. В 3:27 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А. В этой связи произошло отключение котлов 6, 7, 8, 9 и турбогенератора 6 и 7.









В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 произошла авария, введён режим ЧС республиканского уровня, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- Силами МЧС возгорание ликвидировано идут восстановительные работы. Циркуляция по теплотрассам города осуществляется. Температура теплоносителя 70 градусов, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.Сегодня, 23 декабря, приостановлена работа детских садов и школ.На данный момент приём детей приостановлен в детские сады Железнодорожного района, кроме микрорайона Загорск. Также не принимают четыре сада центральной части Советского района. И двух пришкольных групп, сообщили в комитете по образованию.Информирование о проводимых работах и текущей ситуации будет представляться оперативным штабом в онлайн режиме.