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Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»

Зампред правительства Бурятии: «Пожарные не сразу попали на ТЭЦ-1»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Зампред правительства Евгений Луковников прокомментировал утреннюю аварию на ТЭЦ-1

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью на улан-удэнской ТЭЦ-1 произошла авария, из-за чего был введён режим ЧС муниципального и регионального масштаба.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее рассказал в своём видеообращении о том, что загорелись кабели, которые питают и управляют непосредственно котлами отопления. В работе остались два котла из семи, что и привело к отключению тепла в Железнодорожном и Советском районах (за исключением Стеклозавода и Загорска).

Выяснилось, что пожарным не сразу удалось попасть на территорию ТЭЦ-1, эту информацию подтвердил журналистам зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Сколько по времени длилось ожидание, он не уточнил, но подчеркнул: «Точно не полчаса».

Возгорание было на площади 70 квадратных метров, задымление на площади 100 кв. м.

Евгений Луковников сообщил, что для возобновления нормальной работы ТЭЦ-1 возможны два варианта: восстановление электропроводки или прокладка новых линий по временной схеме.

- На данный момент есть понимание, что повреждено и в каком объёме. Будет принято решение по восстановлению, чтобы восстановление заняло минимальный период времени. Сегодня МРСК Сибири – «Бурятэнерго» имеет ресурс всех запасов материалов – это кабель определённого сечения, муфты, все сопутствующие материалы, которые необходимы. Я считаю, что восстановление по времени будет быстрым, - сказал Евгений Луковников.

На станцию от «Бурятэнерго» выходят три бригады, разворачивают дизельные электростанции. «Этого пока достаточно для того, чтобы котлы работали в поддерживающем режиме, если оперативно не восстановится углеподача, они будут работать на мазуте», - подчеркнул Евгений Луковников.

- На станции сформирован запас мазута 800 тонн, на железнодорожной станции на подходе стоит ещё более тысячи тонн. То есть этот ресурс мы задействуем, никуда мы его не переадресовываем, это всё находится в границах Улан-Удэ, и будет задействовано при всех неблагоприятных условиях. Мазут поможет поддерживать температуру теплоносителя, то есть котёл будет работать в режиме разогрева. Сегодня теплоноситель порядка 70-75 градусов, вот это мы будем поддерживать, - сказал зампред правительства.

В причинах произошедшего разберётся специальная комиссия по расследованию ЧП.

- Будет создана комиссия по расследованию причин аварии. Почему такое могло произойти, когда все подготовительные работы для вхождения в отопительный сезон были проведены. Можно было как-то списать на оборудование, которое давно работает, а вот кабельные линии проще всего менять, они доступнее и не требуют тех больших затрат, которые нужно нести по замене котла или турбин, - сказал Евгений Луковников.

Говоря об оборудовании на ТЭЦ-1, Евгений Луковников отметил, что планируется установить новый резервный котёл, предусмотренный для разогрева и запуска котлов.

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