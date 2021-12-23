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Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света

Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
С отключением всех благ цивилизации столкнулись жители центра

Жители центра Улан-Удэ около 11 часов утра сообщили об отключении электричества. Из-за утренней аварии на ТЭЦ-1 ранее в их домах ранее также остыли батареи и пропала горячая вода.

- Отопления нет, горячей воды нет, и даже свет отключили, - сообщила жительница дома на улице Борсоева.

В Диспетчерской службе ПО ГЭС сообщили, что отключение электроэнергии произошло на улицах Борсоева, Пристанская, Партизанская, Литейная. Ориентировочное время включения – два часа.

Сегодня утром на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошёл пожар – загорелись кабели, которые питают котлы отопления. Возгорание произошло на площади 60 кв.м., задымление было на площади более 100 кв.м. Пострадавших нет. В результате работе остались два котла из семи (ранее в работе были шесть, один в резерве). На период восстановительных работ была снижена подача тепла и отключена горячая вода. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.

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