Часть домов в Улан-Удэ осталась без тепла, горячей воды и света

С отключением всех благ цивилизации столкнулись жители центра
Жители центра Улан-Удэ около 11 часов утра сообщили об отключении электричества. Из-за утренней аварии на ТЭЦ-1 ранее в их домах ранее также остыли батареи и пропала горячая вода.
- Отопления нет, горячей воды нет, и даже свет отключили, - сообщила жительница дома на улице Борсоева.
В Диспетчерской службе ПО ГЭС сообщили, что отключение электроэнергии произошло на улицах Борсоева, Пристанская, Партизанская, Литейная. Ориентировочное время включения – два часа.
Сегодня утром на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 произошёл пожар – загорелись кабели, которые питают котлы отопления. Возгорание произошло на площади 60 кв.м., задымление было на площади более 100 кв.м. Пострадавших нет. В результате работе остались два котла из семи (ранее в работе были шесть, один в резерве). На период восстановительных работ была снижена подача тепла и отключена горячая вода. В городе введён режим ЧС республиканского уровня.
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Происшествия, Фото:
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