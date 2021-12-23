 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 декабря

22 декабря

Популярное

Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1

Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1
Власть, 
Алексей Цыденов призвал родителей оставить сегодня детей дома

Глава Бурятии Алексей Цыденов, который сейчас находится в Сирии в составе российской делегации, выпустил видеообращение по поводу аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Из-за пожара на станции были отключены четыре котла, из-за чего в части районов города была снижена подача тепла. Ряд детсадов сегодня закрыты.


В обращении главы Бурятии говорится:

«У нас небольшое происшествие. На ТЭЦ-1 произошёл пожар, загорелись кабели, которые питают и управляют непосредственно котлами отопления. На ТЭЦ семь котлов, один резервный, шесть были в работе. На данный момент работает два котла, соответственно у нас есть ограничение подачи тепла.

Сколько это продлится, специалисты выясняют.

Сейчас уже работают аварийные бригады, бригады ТЭЦ-1, ТГК-14, подключены бригады МРСК Сибири. Привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии.

Но в любом случае ограничение подачи тепла будет. Надеюсь, это будет не долго, повторюсь, сейчас определяется, на сколько. В первую очередь под ограничения попадает Железнодорожный район.

Поэтому мы обратились сейчас ко всем, чтобы дети оставались дома, не ходили в детский сад, школа у нас и так на дистанционном обучении. Просьба к вам, уважаемые жители, детей оставить дома.

Все необходимые ресурсы будут предоставлены немедленно. Сейчас проходит заседании комиссии по ЧС, на которой принимается решение о вводе ЧС регионального уровня. Так что финансирование будет представлено в полном объёме. Вся техника будет закуплена как со стороны ТГК-14, так и со стороны республики. Оперштаб возглавил мой заместитель Евгений Луковников. Подключены МЧС и все необходимые службы.

Это превентивные меры, мы разворачиваемся, чтобы быстрее ликвидировать последствия аварии. Сейчас разрабатывается схема параллельного энергоснабжения.

Уважаемые жители, прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Информация о всём, что происходит, будет выдаваться оперативным штабом в онлайн-режим. Думаю, мы быстро пройдём эту ситуацию».




глава Бурятии Алексей Цыденов ТЭЦ-1

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Горсовет Улан-Удэ объявил 2022-й Годом здоровья и активного долголетия
Горсовет Улан-Удэ объявил 2022-й Годом здоровья и активного долголетия
Власть, 22.12.2021
Улан-Удэнский городской совет депутатов провёл итоговую сессию
В Госдуме отложили запрет на двойное гражданство чиновников
В Госдуме отложили запрет на двойное гражданство чиновников
Власть, 22.12.2021
В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников
В России введут запрет на списание банками соцвыплат
В России введут запрет на списание банками соцвыплат
Власть, 22.12.2021
Законопроект пока принят во втором чтении
Мэра Улан-Удэ просят о бесплатном проезде для школьников
Мэра Улан-Удэ просят о бесплатном проезде для школьников
Власть, 22.12.2021
Акцию предлагают устроить в дни каникул
Улан-Удэ назвали худшим городом по качеству управления
Улан-Удэ назвали худшим городом по качеству управления
Власть, 22.12.2021
Рейтинг представило Агентство политических и экономических коммуникаций

Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру
Депутат Госдумы предложил штрафовать футболистов за плохую игру
Власть, 22.12.2021
По мнению Хамзаева, угроза наказания должна повысить мотивацию футболистов
Бывший десантник получил назначение в мэрии Улан-Удэ
Бывший десантник получил назначение в мэрии Улан-Удэ
Власть, 22.12.2021
Нового чиновника представил на планёрке мэр города
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов
Власть, 22.12.2021
Пока же рассматривается вопрос о пожизненном лишении свободы
«Дорожают бетон и металл»: В Улан-Удэ проверили спортивные объекты при школах
«Дорожают бетон и металл»: В Улан-Удэ проверили спортивные объекты при школах
Власть, 22.12.2021
В одной из школ подрядчик не успел завершить строительство до морозов
Новый ректор ВСГУТУ выиграл выборы с большим отрывом
Новый ректор ВСГУТУ выиграл выборы с большим отрывом
Власть, 22.12.2021
Ректора ВСГУТУ определяли голосованием  
Путин увеличил фонд оплаты труда помощникам депутатов и сенаторов
Путин увеличил фонд оплаты труда помощникам депутатов и сенаторов
Власть, 22.12.2021
Федеральный закон вступит в силу с нового года
С экс-главы района Бурятии взыщут 1,5 млн рублей
С экс-главы района Бурятии взыщут 1,5 млн рублей
Власть, 22.12.2021
Алексею Балуеву придётся вернуть деньги, потраченные на ремонт
Глава Бурятии рассказал, как ведёт страницу в Instagram
Глава Бурятии рассказал, как ведёт страницу в Instagram
Власть, 21.12.2021
Алексей Цыденов не обращается ни к кому за помощью при ведении своей страницы
Алдар Дамдинов прошёл аттестацию на должность ректора БГУ
Алдар Дамдинов прошёл аттестацию на должность ректора БГУ
Власть, 21.12.2021
Экс-депутат Госдумы был единственным кандидатом
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ встретит Новый год в СИЗО
В Улан-Удэ экс-председатель КУИ встретит Новый год в СИЗО
Власть, 21.12.2021
Анастасии Кузовлевой продлили срок содержания под стражей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^