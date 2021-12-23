Глава Бурятии обратился к улан-удэнцам из-за аварии на ТЭЦ-1



Глава Бурятии Алексей Цыденов, который сейчас находится в Сирии в составе российской делегации, выпустил видеообращение по поводу аварии на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 . Из-за пожара на станции были отключены четыре котла, из-за чего в части районов города была снижена подача тепла. Ряд детсадов сегодня закрыты.





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В обращении главы Бурятии говорится:«У нас небольшое происшествие. На ТЭЦ-1 произошёл пожар, загорелись кабели, которые питают и управляют непосредственно котлами отопления. На ТЭЦ семь котлов, один резервный, шесть были в работе. На данный момент работает два котла, соответственно у нас есть ограничение подачи тепла.Сколько это продлится, специалисты выясняют.Сейчас уже работают аварийные бригады, бригады ТЭЦ-1, ТГК-14, подключены бригады МРСК Сибири. Привлечены все специалисты, которые необходимы для скорейшей ликвидации этой аварии.Но в любом случае ограничение подачи тепла будет. Надеюсь, это будет не долго, повторюсь, сейчас определяется, на сколько. В первую очередь под ограничения попадает Железнодорожный район.Поэтому мы обратились сейчас ко всем, чтобы дети оставались дома, не ходили в детский сад, школа у нас и так на дистанционном обучении. Просьба к вам, уважаемые жители, детей оставить дома.Все необходимые ресурсы будут предоставлены немедленно. Сейчас проходит заседании комиссии по ЧС, на которой принимается решение о вводе ЧС регионального уровня. Так что финансирование будет представлено в полном объёме. Вся техника будет закуплена как со стороны ТГК-14, так и со стороны республики. Оперштаб возглавил мой заместитель Евгений Луковников. Подключены МЧС и все необходимые службы.Это превентивные меры, мы разворачиваемся, чтобы быстрее ликвидировать последствия аварии. Сейчас разрабатывается схема параллельного энергоснабжения.Уважаемые жители, прошу вас с пониманием отнестись к ситуации. Информация о всём, что происходит, будет выдаваться оперативным штабом в онлайн-режим. Думаю, мы быстро пройдём эту ситуацию».