В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»

Горожане могут получить всю необходимую информацию по телефонам
В Улан-Удэ открыта «горячая линия» для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1.
Всю информацию по отключению тепло- и водоснабжения, а также по работе социальной сферы можно получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы Улан-Удэ 21-36-65, 21-29-72.
Сегодня ранним утром на ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. В итоге были отключены четыре котла (всего на станции их семь, шесть работали, один в резерве).
Силами МЧС возгорание было ликвидировано. Начаты восстановительные работы. На время ремонта в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла.
Приостановлена работа ряда детских садов, школы и так находятся на дистанционном обучении. Введён режим ЧС республиканского уровня.
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