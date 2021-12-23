В Улан-Удэ из-за аварии на ТЭЦ-1 открыли «горячую линию»

В Улан-Удэ открыта «горячая линия» для оперативной информации в связи с ЧС на ТЭЦ-1.Всю информацию по отключению тепло- и водоснабжения, а также по работе социальной сферы можно получить по телефонам единой дежурной диспетчерской службы Улан-УдэСегодня ранним утром на ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. В итоге были отключены четыре котла (всего на станции их семь, шесть работали, один в резерве).Силами МЧС возгорание было ликвидировано. Начаты восстановительные работы. На время ремонта в части районов Улан-Удэ снижена подача тепла.Приостановлена работа ряда детских садов, школы и так находятся на дистанционном обучении. Введён режим ЧС республиканского уровня.