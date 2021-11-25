Площадь ТТП «Хандинская» составила более 311 тысяч га
Территория традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации регионального значения «Хандинская» (ТТП «Хандинская») образована в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Соответствующее постановление принято правительством региона. Положение данного документа обсудили сегодня, 25 ноября. Постановлением закреплён режим особой охраны использования территории традиционного природопользования, утверждены границы.
ТТП «Хандинская» создаётся для ведения традиционного природопользования и образа жизни коренными малочисленными народами, проживающими на данной территории: эвенками, общинами малочисленных народов, а также лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно проживающим на указанных землях.
Площадь ТТП составляет 311034 га на землях лесного фонда – местах традиционного природопользования, в которые эвенки приезжают в сезоны охоты и рыбалки, а также для сбора дикоросов.
Инициатива образования ТТП «Хандинская» по защите исконной среды обитания коренных малочисленных народов исходила от некоммерческой организации «Хандинская соседско-территориальная эвенкийская община», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области создана территория традиционного природопользования
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