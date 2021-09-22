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В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир

В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Проект был реализован в рамках грантовой поддержки

На прошлой неделе в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии прошло открытие электронного лазерного стрелкового тира. Он расположился в республиканском межотраслевом техникуме.

- Теперь проводить спортивные мероприятия по военно-прикладным видам спорта и программам стало вдвойне легче и удобнее. Ведь именно подготовка подростков и молодёжи к воинской службе и пропаганда идей патриотизма и военно-патриотического воспитания является основой реализации проекта, – сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.

Напомним, что особенность подобного стрелкового тира состоит в том, что он не требует специально оборудованных помещений и территорий, специальной подготовки, специальной формы и амуниции.
Бурятия Бичурский район тир спорт

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