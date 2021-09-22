В одном из сёл Бурятии открыли лазерный тир

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Проект был реализован в рамках грантовой поддержки



На прошлой неделе в селе Малый Куналей Бичурского района Бурятии прошло открытие электронного лазерного стрелкового тира. Он расположился в республиканском межотраслевом техникуме.



- Теперь проводить спортивные мероприятия по военно-прикладным видам спорта и программам стало вдвойне легче и удобнее. Ведь именно подготовка подростков и молодёжи к воинской службе и пропаганда идей патриотизма и военно-патриотического воспитания является основой реализации проекта, – сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.



Напомним, что особенность подобного стрелкового тира состоит в том, что он не требует специально оборудованных помещений и территорий, специальной подготовки, специальной формы и амуниции.

