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В Бурятии подсчитают численность эвенков и сойотов

В Бурятии подсчитают численность эвенков и сойотов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В 2010 году в Бурятии насчитывалось 3,5 тыс сойотов и 2,9 тыс эвенков

Ко Дню Байкала медиаофис Всероссийской переписи населения (ВПН) подготовил аналитический обзор.

- Если можно охарактеризовать Байкал одним словом, то это слово «уникальный»: уникальны его огромные размеры (по площади озеро превосходит некоторые европейские страны), уникальна рекордная – 1642 метров – глубина, уникальна прозрачная вода, которая просматривается вглубь на десятки метров, а также фауна, богатая видами, многие из которых нигде больше не встречаются. В 1999 году для сохранения экологической системы озера был принят закон «Об охране озера Байкал», тогда же был учрежден День Байкала, который отмечается в первое воскресенье сентября. Ежегодно в этот время проводятся разные мероприятия: акции по уборке мусора с берегов, конференции, конкурсы, выставки работ художников и фотографов, - отмечает сайт ВПН.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в Иркутской области проживало около 2,43 млн человек, в том числе 2,14 млн русских и 78 тыс. бурят. Численность коренных малочисленных народов, населяющих отдалённые районы региона – эвенков и тофаларов составляла, соответственно, 1272 и 678 человек. В Бурятии во время последней переписи населения проживали 972 тыс. человек: 631 тыс. русских, 287 тыс. бурят, а также представители малочисленных народов: 3579 сойотов и 2974 эвенка.

Запланированная на октябрь-ноябрь 2021 года всероссийская перепись населения актуализирует уже заметно устаревшие данные о национальном составе Байкальского региона. Эксперты уверены, что это послужит серьёзным импульсом его развития.

- В анкетах предстоящей в октябре-ноябре переписи населения содержится 23 пункта. Все они имеют большое значение, но для России в целом и для Байкальского региона в частности, особое значение имеют вопросы, касающиеся национальности и языка. Необходимо понимать тенденции, которые переживают народы, населяющие нашу страну, чтобы государство могло обеспечить их этнокультурные интересы, - заявил главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН ИЭА, председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты России Владимир Зорин.

В Байкальском регионе некоторые эвенки, тофалары и сойоты по сей день ведут традиционный образ жизни вдали от дорог и иных благ цивилизации. И до некоторых из них перепись уже дошла.

Например, в Иркутской области к труднодоступным районам отнесено 150 поселений, включая метеостанции и стоянки оленеводов. В августе перепись охватила 12 муниципалитетов региона. До некоторых поселений, например, Тофаларии в Нижнеудинском районе, переписчики добирались на вертолете. В Катангском районе к стойбищу оленеводов переписчики проехали на вездеходах путь в трое суток. До деревни Чанчур в Качугском районе пришлось ещё три часа добираться по реке на лодке.

Всероссийская перепись населения пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы»
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