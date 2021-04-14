Военные действовали двумя группами
Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, уничтожили склады с боеприпасами условного противника.
Во время выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов.
По прибытию в заданный район, разведчики приступили к поиску замаскированных складов условного противника.
- Действуя двумя группами и используя огонь из крупнокалиберных пулемётов, первая группа разведчиков подошла к объекту и отвлекла условного противника. Вторая группа заложила по всему периметру здания подрывные имитационные заряды, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с приспособлениями для бесшумной стрельбы.
В Бурятии военные уничтожили склады условного противника
Общество, Фото:
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