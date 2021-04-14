В Бурятии военные уничтожили склады условного противника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Военные действовали двумя группами



Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, уничтожили склады с боеприпасами условного противника.



Во время выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов.



По прибытию в заданный район, разведчики приступили к поиску замаскированных складов условного противника.



- Действуя двумя группами и используя огонь из крупнокалиберных пулемётов, первая группа разведчиков подошла к объекту и отвлекла условного противника. Вторая группа заложила по всему периметру здания подрывные имитационные заряды, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с приспособлениями для бесшумной стрельбы.





