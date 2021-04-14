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В Бурятии военные уничтожили склады условного противника

В Бурятии военные уничтожили склады условного противника
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Военные действовали двумя группами

Разведывательные подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, уничтожили склады с боеприпасами условного противника.

Во время выполнения задачи разведчики совершили многокилометровый марш в горах, используя специальное снаряжение для преодоления перевалов.

По прибытию в заданный район, разведчики приступили к поиску замаскированных складов условного противника.

- Действуя двумя группами и используя огонь из крупнокалиберных пулемётов, первая группа разведчиков подошла к объекту и отвлекла условного противника. Вторая группа заложила по всему периметру здания подрывные имитационные заряды, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты и автоматическое оружие с приспособлениями для бесшумной стрельбы.


ВВО учения
 
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