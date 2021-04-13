Электричка будет идти до Таловки
Два дополнительных пригородных поезда в дачный сезон назначаются в Бурятии, сообщили в АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».
С 17 апреля по маршруту Улан-Удэ - Таловка - Улан-Удэ по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам будут курсировать поезда №6611 и №6622.
Пригородный поезд №6311 «Улан-Удэ – Таловка» будет отправляться в 8:35, на конечную станцию прибывать в 9:59. Пригородный поезд №6622 «Таловка - Улан-Удэ» будет отправляться в 15:30, на конечную станцию будет прибывать в 16:53.
В Бурятии пустят дачную электричку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Автомобили поступили в Кижингинский район
Полёт был приурочен к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос
Госпитализировано более 400 пациентов с коронавирусом
Беспилотный летальный аппарат вертолётного типа лучше коптеров и дронов
В трамваях прошла акция «108 минут»
Родители тяжелобольной Адисы провели прямой эфир после закрытия сбора средств
Сегодня девушку ждёт серьёзная операция
Тренировки проходят ежедневно
Уволенный охранник противотуберкулёзного диспансера заявил о нарушенных правах
Юрлицу назначен штраф
Семена будут использованы для восстановления леса
Отсутствие теплоизоляции выявила прокуратура
Подведены итоги республиканского конкурса по созданию талисмана
В программе фестиваля – спектакли, выставка, кинопоказы, лекции и мастер-классы
В республике сохранится прохладная погода