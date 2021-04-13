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В Бурятии пустят дачную электричку

В Бурятии пустят дачную электричку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Электричка будет идти до Таловки

Два дополнительных пригородных поезда в дачный сезон назначаются в Бурятии, сообщили в АО «Байкальская пригородная пассажирская компания».

С 17 апреля по маршруту Улан-Удэ - Таловка - Улан-Удэ по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам будут курсировать поезда №6611 и №6622.

Пригородный поезд №6311 «Улан-Удэ – Таловка» будет отправляться в 8:35, на конечную станцию прибывать в 9:59. Пригородный поезд №6622 «Таловка - Улан-Удэ» будет отправляться в 15:30, на конечную станцию будет прибывать в 16:53. 
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