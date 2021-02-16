В Улан-Удэ днём до -17 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 февраля по республике преимущественно без осадков, ночью по юго-западным районам и южному Прибайкалью местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный, днём восточный 4-9, местами до 13 м/с.
Температура ночью -28,-33, местами -38,-43, по Прибайкалью, юго-западным и южным районам -20,-25, днём -12,-17, местами -20, -25, по юго-западным и южным районам -5,-10.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -28,-30, днём -15,-17.
В Бурятии сохранится ветреная погода
Общество, Фото:
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