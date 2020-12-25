Следующий виртуальный тур женщины совершат в Таиланд
Для осуждённых женщин из улан-удэнской исправительной колонии №7 провели виртуальную экскурсию по Государственному Эрмитажу.
Женщины узнали об истории главной достопримечательностью Санкт-Петербурга, побывали в зданиях и залах Эрмитажа. Осуждённые своими глазами увидели выдающиеся произведения искусства, культурные и исторические артефакты из коллекции музея.
- Онлайн-экскурсии – это хороший способ для расширения кругозора у осуждённых, приобщения их к историческим и культурным ценностям, а также возможность побывать в любой точке мира, в любом музее и полюбоваться их достопримечательностями, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Следующий виртуальный тур женщины совершат в Таиланд.
Как сообщал «Байкал-Daily», это не первое культурное мероприятия в местах лишения свободы. Помимо этого, проводится множество мероприятий, например, женщины шили себе новогодние наряды, изготавливали ёлочные игрушки.
Осуждённые из Улан-Удэ «побывали» в Эрмитаже
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