В Улан-Удэ пройдёт видеочитка пьесы «Друзья детства»

Премьера состоится в соцсетях театра Бестужева



4 декабря в социальных сетях Государственного русского драматического театра имени Н.А.Бестужева в Улан-Удэ состоится премьера видеочитки пьесы Дмитрия Захаревича «Друзья детства», режиссёром которой стала актриса Елизавета Михайлова.



Сюжет этой мелодраматической пьесы прост – дочь богатого испанского торговца Диего Сервантеса не хочет выходить замуж за богатого графа Живаго, а готова выскочить за первого встречного. Например, за давнего друга детства Диего – важного, отважного и одинокого купца-путешественника Эдмундо Касера. Но влюбленный в прекрасную Лолу граф не готов уступить незнакомцу возлюбленную.



Елизавета Михайлова решила небольшую пьесу Дмитрия Захаревича снять в формате «мыльной оперы» – популярных мексиканских и бразильских сериалов 90-х годов.



– Сейчас, когда театры закрыты, мы работаем над разными онлайн-проектами. Когда художественный руководитель предложил нам сделать читки современных пьес, я поняла, что не готова работать с серьёзным, философским текстом, поднимающим остросоциальные проблемы, мне, наоборот, хотелось сделать что-то смешное, забавное, юморное, по фану, что поднимет зрителям настроение в это напряжённое время и хоть немного позволит отвлечься от своих забот, – говорит актриса.



В читке приняли участие: Елизавета Михайлова, Дмитрий Тарбеев, Артур Шувалов, Роман Гаврилов, заслуженный артист Бурятии Александр Кузнецов и Иван Бузунов, сообщает пресс-служба театра.



Возрастное ограничение 12+

