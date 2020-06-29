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63-летняя спортсменка установила рекорд Иркутской области

63-летняя спортсменка установила рекорд Иркутской области
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта Иркутской области
В областном центре прошёл суточный ультрамарафон скандинавской ходьбы

В Иркутске на стадионе «Авиатор» 27 и 28 июня проводился суточный ультрамарафон северной (скандинавской) ходьбы «Время рекордов». Мероприятие проходило с целью установления национального рекорда России по северной ходьбе в рамках всероссийского фестиваля «Как прекрасен этот мир».

63-летняя спортсменка из посёлка Молодёжный Иркутского района Ольга Кырова за 24 часа преодолела 108 километров 700 метров, установив региональный рекорд среди женщин.

Рекорд России удалось установить спортсменке из Санкт-Петербурга Ирине Марковой, пройдя за сутки 163 километра 525 метров, что стало также мировым достижением. Всего в ультрамарафоне среди женщин участвовали четыре представительницы – две из Санкт-Петербурга, по одной из Иркутской и Вологодской областей.

- Такие спортивные мероприятия вдохновляют людей тренироваться дальше, работать над собой и устанавливать новые рекорды. Конечно, достижение Ирины Марковой из Санкт-Петербурга очень высокое, и я думаю, в ближайшее время его вряд ли сможет кто-то побить, – подчеркнул президент Байкальской федерации скандинавской ходьбы Андрей Кудаев.

Он также отметил, что на иркутском стадионе «Авиатор» марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров за 6 часов 26 минут впервые прошёл Семён Кремлёв из посёлка Молодёжный Иркутской района. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.
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