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В Бурятии скончался 14 пациент с коронавирусом

В Бурятии скончался 14 пациент с коронавирусом
Общество,  Фото:pixabay.com
Сегодня ночью умерла 88-летняя пенсионерка

Сегодня, 17 июня, в 2:30 в стационаре на ул. Солнечная в Улан-Удэ умерла 88-летняя пациентка, болевшая коронавирусом. Женщина страдала последствиями инсульта, ишемической болезнью сердца. Она находилась в реанимации с 12 июня на аппарате ИВЛ, сообщили в оперштабе.

Всего в Бурятии умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 14 человек.

По данным оперштаба, на сегодня в республике зарегистрировано 2392 случая заражения COVID-19. За сутки прибавился 51 больной.
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