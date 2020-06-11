 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Июня

10 Июня

Популярное

В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник

В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Мастер леса Александр Кондратьев и его команда работают над лесным питомником и в выходные, и до поздней ночи

В Хоринском районе Бурятии ещё три года назад лесной питомник находился в состоянии полного упадка – семена, посеянные на питомники, не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Всхожесть упала до минимума. Однако сегодня тут выращивают около двух миллионов сеянцев сосны. И это заслуга ветерана лесного хозяйства, мастера леса Хоринского лесхоза, Александра Кондратьева. О нём рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Здесь был сенокос натуральный, одна трава. Потом людей взяли, пололи – мы неделю пололи эту площадь. Приехали потом коллеги, не узнали, - вспоминает Александр Николаевич.

За его плечами почти полвека работы в лесной отрасли, тонны собранных шишек сосны и сотни восстановленных гектаров погибшего леса. Александр Николаевич с первого взгляда определяет, приживётся ли сеянец в почве, и волнуется за каждый, как за живое существо.

- Если зелёный сеянец – приживётся, даже если пожелтели, внизу всё равно зелень, значит, будет расти. Вот тут сеянец жёлтый, но есть почки, значит, живой, - объясняет Александр Николаевич, показывая однолетние сеянцы.



- Мы на зиму укрывали поле сеном, чтобы сеянцы не промерзли. Зимой снега мало было, а весной начались сильные ветры. Сено ветром снесло, и от весеннего солнца сеянцы ожог получили, потому и стоят жёлтые. Но это не страшно, вырастут, - говорит мастер леса.

Ухаживать за лесным питомником – дело непростое. Рабочий день начинается в шесть утра, пока нет палящего солнца и мошкары. За это время нужно успеть полить питомник. И даже тут могут возникнуть трудности.

- Когда воды нет, Т-150 пригоняешь с бочкой. Ездим за три километра, закачиваем, привозим воду, и поливаем. На такую площадь нужно восемь больших бочек. Сейчас тут ключ есть, мы мотопомпой отсюда воду качаем, поливаем, - рассказывает Александр Николаевич, соединяя шланги. 



За сеянцами нужен особенный уход, поэтому Александр Николаевич и его команда работают и в выходные. Иногда даже до поздней ночи.

- Здесь земля тяжёлая, польёшь – коркой становится. Поступления воздуха нет, мы рыхлим, сейчас обрабатывать будем – полоть и рыхлить. Работы много, особенно летом. Трава растёт очень быстро. Вот мы этот питомник уже три раза пропололи. Вот позавчера рыхлили, и все равно, посмотришь – там травинка, тут травинка, заодно убираешь. Лишь бы вода была, и пожаров не было, - добавляет он.

Дома уже все привыкли, что с утра до ночи Александр Николаевич пропадает на работе.

- Меня ещё из дома пока не выгнали. Жена говорит, езжай на свою работу, - смеётся Александр Николаевич.

И он едет. Едет на питомник, чтобы выращивать новые сеянцы и гектар за гектаром восстанавливать погибший лес. «Жалко лес, мы ростим, а другие губят», - добавляет Александр.

В России поставлена задача – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.


Лес саженцы деревьев
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Выплату при рождении первого ребёнка получили более тысячи жителей Бурятии
Выплату при рождении первого ребёнка получили более тысячи жителей Бурятии
Общество, 11.06.2020
Единовременная выплата предоставляется всем семья с января
Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России
Почта России сообщает о режиме работы отделений в преддверии Дня России
Общество, 11.06.2020
12 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по Республике Бурятия, кроме отделения связи Улан-Удэ 670000 (Главпочтамт)
В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник
В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник
Общество, 11.06.2020
Мастер леса Александр Кондратьев и его команда работают над лесным питомником и в выходные, и до поздней ночи
В Бурятии собственнику участка направлено предостережение
В Бурятии собственнику участка направлено предостережение
Общество, 11.06.2020
Участок сельхозназначения зарос деревьями, кустарниками и сорной травой
В Улан-Удэ вновь отключают горячую воду
В Улан-Удэ вновь отключают горячую воду
Общество, 11.06.2020
Без горячей воды временно останется часть Улан-Удэ
На видео засняли неопознанный объект, пролетевший над Улан-Удэ
На видео засняли неопознанный объект, пролетевший над Улан-Удэ
Общество, 11.06.2020
Неопознанный объект попал на камеру видеонаблюдения на Борсоева
«Стражу Ольхона» исполнится 777 лет
«Стражу Ольхона» исполнится 777 лет
Общество, 11.06.2020
Лиственница претендует на звание «памятник природы»
Улан-удэнка пробежала 39 километров в честь дня рождения
Улан-удэнка пробежала 39 километров в честь дня рождения
Общество, 11.06.2020
Горожанка планирует пробежать 100 километров в своё столетие
В Бурятии умер 12-й пациент с коронавирусом
В Бурятии умер 12-й пациент с коронавирусом
Общество, 11.06.2020
Скончался мужчина с туберкулёзом лёгких

Бурятия получила 1,6 млрд на выплаты медикам
Бурятия получила 1,6 млрд на выплаты медикам
Общество, 11.06.2020
Средства выделены из резервного фонда правительства России
Жители Бурятии обязаны проходить по скверам в маске
Жители Бурятии обязаны проходить по скверам в маске
Общество, 11.06.2020
В Бурятии установили особый режим посещения парков и скверов
В Бурятии за сутки поймали 25 пьяных водителей
В Бурятии за сутки поймали 25 пьяных водителей
Общество, 11.06.2020
Четверо из них повторно сели за руль нетрезвыми
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Зампрокурора Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 11.06.2020
Для участия нужно предварительно записаться

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^