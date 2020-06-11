В Бурятии ветеран лесного хозяйства восстановил лесной питомник

















В Хоринском районе Бурятии ещё три года назад лесной питомник находился в состоянии полного упадка – семена, посеянные на питомники, не приносили должных всходов, а сеянцы погибали. Всхожесть упала до минимума. Однако сегодня тут выращивают около двух миллионов сеянцев сосны. И это заслуга ветерана лесного хозяйства, мастера леса Хоринского лесхоза, Александра Кондратьева. О нём рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.- Здесь был сенокос натуральный, одна трава. Потом людей взяли, пололи – мы неделю пололи эту площадь. Приехали потом коллеги, не узнали, - вспоминает Александр Николаевич.За его плечами почти полвека работы в лесной отрасли, тонны собранных шишек сосны и сотни восстановленных гектаров погибшего леса. Александр Николаевич с первого взгляда определяет, приживётся ли сеянец в почве, и волнуется за каждый, как за живое существо.- Если зелёный сеянец – приживётся, даже если пожелтели, внизу всё равно зелень, значит, будет расти. Вот тут сеянец жёлтый, но есть почки, значит, живой, - объясняет Александр Николаевич, показывая однолетние сеянцы.- Мы на зиму укрывали поле сеном, чтобы сеянцы не промерзли. Зимой снега мало было, а весной начались сильные ветры. Сено ветром снесло, и от весеннего солнца сеянцы ожог получили, потому и стоят жёлтые. Но это не страшно, вырастут, - говорит мастер леса.Ухаживать за лесным питомником – дело непростое. Рабочий день начинается в шесть утра, пока нет палящего солнца и мошкары. За это время нужно успеть полить питомник. И даже тут могут возникнуть трудности.- Когда воды нет, Т-150 пригоняешь с бочкой. Ездим за три километра, закачиваем, привозим воду, и поливаем. На такую площадь нужно восемь больших бочек. Сейчас тут ключ есть, мы мотопомпой отсюда воду качаем, поливаем, - рассказывает Александр Николаевич, соединяя шланги.За сеянцами нужен особенный уход, поэтому Александр Николаевич и его команда работают и в выходные. Иногда даже до поздней ночи.- Здесь земля тяжёлая, польёшь – коркой становится. Поступления воздуха нет, мы рыхлим, сейчас обрабатывать будем – полоть и рыхлить. Работы много, особенно летом. Трава растёт очень быстро. Вот мы этот питомник уже три раза пропололи. Вот позавчера рыхлили, и все равно, посмотришь – там травинка, тут травинка, заодно убираешь. Лишь бы вода была, и пожаров не было, - добавляет он.Дома уже все привыкли, что с утра до ночи Александр Николаевич пропадает на работе.- Меня ещё из дома пока не выгнали. Жена говорит, езжай на свою работу, - смеётся Александр Николаевич.И он едет. Едет на питомник, чтобы выращивать новые сеянцы и гектар за гектаром восстанавливать погибший лес. «Жалко лес, мы ростим, а другие губят», - добавляет Александр.В России поставлена задача – обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году.