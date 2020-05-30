Житель Бурятии незаконно заготовил 22 кубометра сосны

Он намеренно сделал сплошную рубку деревьев вместо положенной выборочной - с целью увеличения зарплаты
В Заиграевском районе полицейскими в 18 километрах от села Шабур, задержан 46-летний сельчанин.
Выяснилось, что 21 мая ранее судимый мужчина, работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, незаконно заготовил более 22 кубометров сосны.
Работник пояснил, что намеренно сделал сплошную рубку деревьев на лесоделяне вместо положенной выборочной - с целью увеличения заработной платы (вознаграждение зависит от объема спиленного леса). Ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 160 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты два трактора и бензопила.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Он намеренно сделал сплошную рубку деревьев вместо положенной выборочной - с целью увеличения зарплаты
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Последний случай произошёл 25 мая
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