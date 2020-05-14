Для этого необязательно контактировать с больным
Японский телеканал NHK показал, как легко можно заразиться коронавирусом, при это не контактируя с больным. Эксперимент стал частью документального фильма о заражении на круизном лайнере, отмечает Росбалт.
В эксперименте участвовали 10 человек, один из которых изображал больного. На его руки нанесли специальную флуоресцентную краску, которая светится в темноте, изображающую вирус. Затем мужчина воспользовался шведским столом. Он прикасался к посуде, столовым приборам. После него участники эксперимента пользовались шведским столом ещё 30 минут.
Затем включили специальный свет, и стало заметно, что краска на всех участниках. Следы от краски были на лице, посуде, приборах и даже на салфетках.
Эксперимент NHK подтвердил, что заражение происходит и без прямого контакта между людьми, пишет Росбалт.
- Место, которое может трогать неопределённое количество людей, называется поверхностью высокого касания, и там таится опасность. Мы хотим, чтобы люди осознавали риски и принимали контрмеры, - сказал профессор Хироюки Кунисима из Медицинской школы Университета Святой Марианны.
Как сообщал «Байкал-Daily», жителей Бурятии обязали носить защитные маски в общественных местах. Также рекомендовано пользоваться перчатками в общественном транспорте. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал регулярно мыть руки, проветривать помещения и в общественных местах соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Японский телеканал показал, как легко распространяется коронавирус
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