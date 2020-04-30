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Жителей Бурятии обязали носить маски в общественных местах

Жителей Бурятии обязали носить маски в общественных местах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дополнения о масках внесены в указ главы Бурятии

Жителей Бурятии обязали носить медицинские маски или респираторы во всех общественных местах. Соответствующие дополнения внесены в указ главы Бурятии, который касается борьбы с распространением коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, требование об обязательном ношении масок рекомендовало управление Роспотребнадзора.

Маски или респираторы жители Бурятии обязаны надевать во всех видах общественного транспорта, в том числе такси. Носить маски необходимо также на станциях и остановках транспорта.

Маски обязательны в зданиях и помещениях, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена. В масках нужно быть при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Также маски обязательны в автовокзалах, на железнодорожных вокзала, в аэропортах. Требование касается иных общественных мест, уточняется в документе.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее нерабочие дни были продлены до 11 мая включительно.

На 30 апреля в Бурятии уже 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.

Сегодня стало известно, что на коронавирус массово проверят депутатов Народного Хурала.


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