Дополнения о масках внесены в указ главы Бурятии
Жителей Бурятии обязали носить медицинские маски или респираторы во всех общественных местах. Соответствующие дополнения внесены в указ главы Бурятии, который касается борьбы с распространением коронавируса. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, требование об обязательном ношении масок рекомендовало управление Роспотребнадзора.
Маски или респираторы жители Бурятии обязаны надевать во всех видах общественного транспорта, в том числе такси. Носить маски необходимо также на станциях и остановках транспорта.
Маски обязательны в зданиях и помещениях, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена. В масках нужно быть при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.
Также маски обязательны в автовокзалах, на железнодорожных вокзала, в аэропортах. Требование касается иных общественных мест, уточняется в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее нерабочие дни были продлены до 11 мая включительно.
На 30 апреля в Бурятии уже 297 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
Сегодня стало известно, что на коронавирус массово проверят депутатов Народного Хурала.
Жителей Бурятии обязали носить маски в общественных местах
Общество, Фото:
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