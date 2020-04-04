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Коронавирус подтверждён у читинки

Коронавирус подтверждён у читинки
Общество, 
Она ранее прилетела из Москвы 

Подтверждено наличие коронавирусной инфекции у жительницы Забайкальского края. Об этом 4 апреля сообщила руководитель краевого Роспотребнадзора Светлана Лапа.

Положительный результат на наличие вируса пришёл 4 апреля. «За медицинской помощью обратилась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. По результатам исследований у неё подтверждена коронавирусная инфекция. Она сейчас находится под наблюдением в первой городской больнице. Женщина строго соблюдала режим самоизоляции, ни с кем не контактировала, находилась дома в кругу семьи, а это два человека. У них также взяты анализы на наличие коронавируса. Пассажиры рейса, на котором она прибыла, находятся под наблюдением. Все меры осуществляются», - сказала Светлана Лапа.

В Забайкалье контролируют пассажиров всех видов транспорта, прибывающих в регион. В крае введены ограничения по передвижению граждан во избежание распространения новой коронавирусной инфекции среди населения,  сообщили в пресс-службе правительства края. 

Что касается Иркутской области, то, по данным на 4 апреля, здесь официально подтверждено восемь случаев коронавируса. Пациенты получают всё необходимое лечение. Ещё у пяти человек сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор». 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом выросло до 35. У 4 граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирск.


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