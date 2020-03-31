 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Марта

30 Марта

Популярное

Читинец устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков

Читинец устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков
Общество, 
Он задержан при попытке бесконтактного сбыта наркотиков

На одной из улиц Читы сотрудниками экипажа патрульно-постовой службы был замечен подозрительный гражданин. При виде сотрудников молодой человек попытался скрыться, при этом выбросив из кармана маленькие свёртки с неизвестным веществом. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.

18-летний читинец задержан с поличным при попытке бесконтактного сбыта наркотических средств. По результатам исследования, изъятое у него вещество оказалось производным синтетического наркотика мефедрона, изготовленное кустарным способом, весом более девяти граммов.

В квартире, которую арендовал задержанный, обнаружили мини-лабораторию по изготовлению запрещённых веществ. Полицейские изъяли химическую жидкость, разлитую в пластиковые бутыли, фасовочные пакеты, ювелирные весы, электроплиту и другие прекурсоры и приспособления для кустарного производства наркотиков. Все изъятые вещества и предметы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.

- За покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в крупном размере, в отношении подозреваемого следователями УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю
наркотики задержание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылся региональный Центр ценообразования
В Улан-Удэ открылся региональный Центр ценообразования
Общество, 31.03.2020
Его сотрудники будут рассчитывать индексы цен на строительную продукцию в республике
Читинец устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков
Читинец устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков
Общество, 31.03.2020
Он задержан при попытке бесконтактного сбыта наркотиков
«Было психологически сложно»: бурятская спортсменка о первенстве России
«Было психологически сложно»: бурятская спортсменка о первенстве России
Общество, 31.03.2020
Борица отметила, что ей помогла на состязаниях поддержка тренера и команды  
В Улан-Удэ пройдут Дни донора для студентов и силовиков
В Улан-Удэ пройдут Дни донора для студентов и силовиков
Общество, 31.03.2020
Служба крови приглашает студентов вузов и сотрудников силовых структур сдать кровь
В Бурятии выберут лучшего работника учреждения социального обслуживания
В Бурятии выберут лучшего работника учреждения социального обслуживания
Общество, 31.03.2020
В республике стартовал региональный этап всероссийского конкурса
Жителей Бурятии в режиме полной изоляции обязали держать дистанцию в 1,5 метра
Жителей Бурятии в режиме полной изоляции обязали держать дистанцию в 1,5 метра
Общество, 31.03.2020
Стало известно, что именно означает введённый главой Бурятии режим всеобщей самоизоляции
В Бурятии разведчики уничтожили склады условного противника в горах
В Бурятии разведчики уничтожили склады условного противника в горах
Общество, 31.03.2020
В ходе выполнения задач были задействованы беспилотные летательные аппараты
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции
Общество, 31.03.2020
Режим всеобщей самоизоляции продлится до 5 апреля включительно
В Бурятии учреждениям культуры дадут грантов на четыре млн
В Бурятии учреждениям культуры дадут грантов на четыре млн
Общество, 31.03.2020
14 творческих проектов будут реализованы уже в этом году по грантовой программе
Улан-удэнцев просят не отправлять еду в инфекционную больницу
Улан-удэнцев просят не отправлять еду в инфекционную больницу
Общество, 31.03.2020
Врачи питаются сбалансированно, сообщила замминистра здравоохранения Бурятии
В Забайкалье ввели режим полной изоляции
В Забайкалье ввели режим полной изоляции
Общество, 31.03.2020
Жителям запрещено покидать места проживания, за исключением обращения за медпомощью
«Усталость затопила всё»: В Бурятии врач рассказала о тяжёлых буднях из-за коронавируса
«Усталость затопила всё»: В Бурятии врач рассказала о тяжёлых буднях из-за коронавируса
Общество, 31.03.2020
Педиатр одной из больниц Улан-Удэ описала свои дежурные сутки
В Иркутской области закрыли ледовую дорогу в Шаманке
В Иркутской области закрыли ледовую дорогу в Шаманке
Общество, 31.03.2020
Действующими остаются 25 ледовых переправ
Прилетевшего из-за рубежа улан-удэнца отправили в обсерватор
Прилетевшего из-за рубежа улан-удэнца отправили в обсерватор
Общество, 31.03.2020
Ещё одна пассажирка, прибывшая из-за границы, уехала на самоизоляцию

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^