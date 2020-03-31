Читинец устроил в квартире лабораторию по производству наркотиков

Он задержан при попытке бесконтактного сбыта наркотиков



На одной из улиц Читы сотрудниками экипажа патрульно-постовой службы был замечен подозрительный гражданин. При виде сотрудников молодой человек попытался скрыться, при этом выбросив из кармана маленькие свёртки с неизвестным веществом. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.



18-летний читинец задержан с поличным при попытке бесконтактного сбыта наркотических средств. По результатам исследования, изъятое у него вещество оказалось производным синтетического наркотика мефедрона, изготовленное кустарным способом, весом более девяти граммов.



В квартире, которую арендовал задержанный, обнаружили мини-лабораторию по изготовлению запрещённых веществ. Полицейские изъяли химическую жидкость, разлитую в пластиковые бутыли, фасовочные пакеты, ювелирные весы, электроплиту и другие прекурсоры и приспособления для кустарного производства наркотиков. Все изъятые вещества и предметы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр.



- За покушение на незаконные производство и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в крупном размере, в отношении подозреваемого следователями УМВД России по городу Чите возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещён в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю

