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Бурятский спектакль «Аламжи» посмотрят эксперты «Золотой маски»

Бурятский спектакль «Аламжи» посмотрят эксперты «Золотой маски»
Общество, 
Бурдрам 13 марта представит спектакль на суд известных критиков

Известные театральные критики, члены экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Павел Руднев и Владислава Куприна 13 марта посмотрят спектакль «Аламжи» по бурятскому эпосу «Аламжи Мэргэн». Об этом сообщает пресс-служба Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева.

Спектакль «Аламжи» вырос из эскиза, созданного приглашённым режиссёром из Москвы Артёмом Устиновым на творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг», прошедшей в Буряад театре в апреле 2019 года под руководством Олега Лоевского. Нужно отметить, что театром был выбран уникальный эхирит-булагатский вариант эпоса, записанный учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в 1903 году.

Премьера спектакля «Аламжи» в Бурятском драматическом театре состоялась в ноябре 2019 года. Режиссёр Артём Устинов воплотил на сцене своё видение бурятского эпоса об Аламжи Мэргэне и его сестрице Агуй Гоохон и соединил древнее предание с современностью.

Спектакль «Аламжи» также включен в программу «Ново-Сибирского транзита 2020», который пройдёт с 20 по 28 мая.

Справка:

Павел Руднев — российский театровед, театральный критик, арт-менеджер, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС, помощник художественного руководителя и ректора МХТ имени А.П. Чехова.

Владислава Дмитриевна Куприна - театральный критик, заведующая литературной частью Московского театра юного зрителя, преподаватель кафедры истории зарубежного театра ГИТИС.
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