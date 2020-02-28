Бурятский спектакль «Аламжи» посмотрят эксперты «Золотой маски»

Бурдрам 13 марта представит спектакль на суд известных критиков



Известные театральные критики, члены экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска» Павел Руднев и Владислава Куприна 13 марта посмотрят спектакль «Аламжи» по бурятскому эпосу «Аламжи Мэргэн». Об этом сообщает пресс-служба Бурятского драматического театра имени Хоца Намсараева.



Спектакль «Аламжи» вырос из эскиза, созданного приглашённым режиссёром из Москвы Артёмом Устиновым на творческой лаборатории «Шэнэ буряад зүжэг», прошедшей в Буряад театре в апреле 2019 года под руководством Олега Лоевского. Нужно отметить, что театром был выбран уникальный эхирит-булагатский вариант эпоса, записанный учёным Цыбеном Жамсарано от улигершина Елбона Шалбыкова в 1903 году.



Премьера спектакля «Аламжи» в Бурятском драматическом театре состоялась в ноябре 2019 года. Режиссёр Артём Устинов воплотил на сцене своё видение бурятского эпоса об Аламжи Мэргэне и его сестрице Агуй Гоохон и соединил древнее предание с современностью.



Спектакль «Аламжи» также включен в программу «Ново-Сибирского транзита 2020», который пройдёт с 20 по 28 мая.



Справка:



Павел Руднев — российский театровед, театральный критик, арт-менеджер, кандидат искусствоведения, доцент школы-студии МХАТ и ГИТИС, помощник художественного руководителя и ректора МХТ имени А.П. Чехова.



Владислава Дмитриевна Куприна - театральный критик, заведующая литературной частью Московского театра юного зрителя, преподаватель кафедры истории зарубежного театра ГИТИС.

