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В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган

В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представители Иволгинского дацана сообщили полную программу празднования нового года белой металлической мыши

Как сообщал «Байкал-Daily», Сагаалган – новый год по буддийскому календарю (в этот раз год белой металлической мыши) – отметят 24 февраля. В Бурятии выходной день по этому поводу переносится на 25 февраля.

Пресс-служба Иволгинского дацана рассказала о том, как верующим следует встретить буддийский новый год, и когда запланированы ритуалы. К слову, представители Буддийской Традиционной Сангхи праздник Сагаалган называют Сагаалха.

- По буддийской традиции, перед встречей Нового года принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах, - поясняют в Иволгинском дацане.

20 февраля, четверг, в 17 часов ламы проведут ритуал балин адисалга (благословения) подношений, специально изготовленных к Сагаалхе.

21 февраля, в пятницу, и 22 февраля, субботу, с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен Десяти Защитников Учения - Арбан Хангал (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования Учению Будды.

22 февраля, в субботу, в 17:00 будет проведен хурал Табан Харюулга, способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращенные к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом, особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков, последствий плохих снов, обращение к Зеленой Таре, а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»).

В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен Дугжууба, после чего разведут ритуальный костёр. Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (очень маленькие по размеру, их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер. Ни в коем случае нельзя кидать принесенные кусочки в костёр, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану.

Правила для обтирания тканью, салфетками или тестом:

сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вы вытягиваете все плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене!), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костёр.

23 февраля, воскресенье – день поста (бутуу удэр, или «закрытый день»): с 9:00 –молебен Мандал Шива (восхваление Зеленой Тары). В этот день все желающие могут поклониться и получить благословение Хамбо Ламы Этигэлова.

В 17:00 пройдёт ритуал Цедор Лхамын балин адисалга (благословения подношений). В 19:00 начнётся молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.

24 февраля, понедельник, в 6 часов утра начнется торжественный молебен Цедор Лхамо, будет отмечаться наступление Сагаалхи, пройдет обмен хадаками, будет проведен обряд призывания удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.

Со 2 по 16 лунные сутки Сагаалхи ламы будут читать особый молебен – Монлам Ченмо (Великий молебен – тиб.). Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 25 февраля по 10 марта.

При этом принято на второй день Сагаалхи, 25 февраля, вторник, вывешивать хий морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хий моринов – Хий Морин Сан. «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.

10 марта, вторник, будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты.

11 марта, среда, в 9:00 пройдет специальный Сахюусан хурал, посвященный окончанию праздника Монлам Ченмо.

- Сагаалха является одним из больших буддийских праздников, это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища, - отмечают в Иволгинском дацане. 
Сагаалган буддизм Иволгинский дацан
 
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