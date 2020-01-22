Иркутск соберёт танцоров на чемпионат области

Впервые в рамках первенства состоятся соревнования в дисциплине «брейкинг»
В Иркутске во дворце спорта «Труд» с 25 по 26 января пройдут чемпионат и первенство области по танцевальному спорту. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 1400 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть- Илимска и других городов области.
Состязания будут проходить в тридцати шести возрастных категориях и классах. Спортсмены представят европейскую (медленный и венский вальс, танго, медленный и быстрый фокстрот) и латиноамериканскую (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв) программы, а также будут соревноваться в двоеборье. Впервые в рамках первенства области состоятся соревнования в дисциплине «брейкинг» среди мальчиков и девочек 7-10 лет, юниоров и юниорок 16-18 лет.
Чемпионат и первенство будут обслуживать ведущие специалисты в области танцевального спорта, судьи всероссийской категории – арбитры из Москвы, Владивостока, Челябинска, Ижевска, Санкт-Петербурга, Новосибирска.
По итогам соревнований спортсменам, выполнившим нормативы, будут присвоены спортивные разряды, а лучшие пары будут представлять Иркутскую область на чемпионатах и первенствах России по танцевальному спорту.
Соревнования 25 и 26 января начинаются в 9:00 часов во дворце спорта «Труд». Вечернее отделение – в 19:00 часов. В заключительном отделении 26 января состоится вручение ежегодной премии федерации танцевального спорта Иркутской области «Признание».
Начало отделений: 25 января – 9:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 часов; 26 января – 9:00, 13:00, 15:00, 19:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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