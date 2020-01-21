Осуждённым в Бурятии рассказали о традициях русской православной культуры

Также с ними была проведена викторина с призами
Осуждённым в исправительной колонии №1 Бурятии рассказали о традициях русской православной культуры и празднике Крещения Господня. Учащимся в школе при колонии были показаны видеоролики об истории возникновения праздника и его обычаях.
После просмотра видеоматериалов и презентаций с учениками провели викторину, победители получили призы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
По словам педагогов, основная цель этого мероприятия – это обращение к духовно-нравственным традициям и ценностям своего народа.
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