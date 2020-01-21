Забайкальца будут судить за изнасилование и убийство приятельницы

Мужчина лишил свою жертву сознания, изнасиловал и задушил



В Чите перед судом предстанет житель Калганского района, обвиняемый в убийстве и изнасиловании односельчанки.



По версии следствия, в январе прошлого года мужчина у себя дома распивал спиртное со своей женой и общей знакомой. Решив проводить односельчанку, он вышел во двор. Здесь мужчина лишил женщину сознания, ударив кулаком по лицу. Затем он приволок жертву в свою баню и изнасиловал.



Пришедшая в сознание женщина начала оказывать ему активное сопротивление и стала звать на помощь, поэтому мужчина задушил её.



Убийца был задержан непосредственно после совершения преступления, а затем заключён под стражу.



- В ближайшее время уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Забайкальский краевой суд. В случае признания виновными ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 25 лет либо пожизненное лишение свободы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.





