В Бурятии осудили бывших полицейских за сфабрикованное дело

Преступление было выявлено Байкальской транспортной прокуратурой в ходе надзора за уголовно-процессуальной деятельностью ОВД.







Вступил в законную силу приговор Северобайкальского городского суда Бурятии, которым двое бывших сотрудников полиции на транспорте осуждены за превышение должностных полномочий.Оперуполномоченный ЛПП на станции Новый Уоян и полицейский-водитель группы обслуживания дежурной части признаны виновными в том, что, в целях повышения показателей служебной деятельности, под угрозой привлечения к ответственности за совершение тяжкого преступления, инсценировали совершение жителем посёлка административного правонарушения. Они обвинили его в появлении в общественных местах в состоянии опьянения и преступлении в сфере незаконного оборота оружия.- Тем самым они существенно нарушили права и законные интересы гражданина, интересы общества и государства в сфере уголовного и административного законодательства, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев и 2 года соответственно условно, с испытательным сроком 3 и 2 года соответственно.Одновременно осуждённым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением в системе органов внутренних дел функций представителя власти, на срок 2 года и 1 год 6 месяцев соответственно.