Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе

Он будет посвящён памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино
15 января прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению всероссийского турнира – 57-го открытого чемпионата Агинского Бурятского округа Забайкальского края по вольной борьбе на призы памяти Героя Советского Союза Базара Ринчино.
Соревнования пройдут с 20 по 22 февраля в посёлке Агинское в спортивной школе олимпийского резерва по адаптивным и национальным видам спорта Забайкальского края.
Турнир лично-командный. На него допускаются спортсмены не моложе 2002 г.р., имеющие подготовку не ниже I спортивного разряда. Участвуют весовые категории: до 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг, 92 кг, 97 кг, 125 кг. Провес до 2 кг.
Среди участников соревнований проводится абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан». Каждый участник должен иметь своего «заhуул» – секунданта. Форма одежды: буряад малгай (бурятский головной убор, монгольские шапки не допускаются), шуудаг, бyhэ (пояс), гутал (борцовские сапоги). Без соответствующей формы участник к состязаниям не допускается.
Приняты изменения в подсчёте очков при подведении итогов общекомандного первенства. Общекомандное первенство определяется по сумме очков, набранных всеми участниками команд, занявших с 1 по 6 места. За занятое I место присуждается 7 очков, за II – 5 очков, за III-IV – 3,5 очка и за V-VI – 1,5 очка.
Для сборных команд поселений Агинского Бурятского округа допускается участие уроженцев этих поселений; спортсменов, зарегистрированных и работающих не менее 6 месяцев в поселении.
На соревнования приглашаются спортсмены Монголии и Китая; республик Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, Хакасия; Красноярского, Хабаровского, Забайкальского краёв; Амурской, Иркутской областей и других субъектов РФ.
В связи с проведением буддийского обряда «Дугжууба» 22 февраля изменена программа соревнований. Чемпионат пройдёт по следующей программе:
20 февраля
Заезд участников и команд.
11:00–15:00 – Работа мандатной комиссии.
15:00-16:00 – Совещание представителей команд и судей.
16:00-17:00 – Жеребьёвка: все весовые категории.
17:00-18:00 – Медицинский контроль и взвешивание участников всех весовых категорий.
21 февраля
10:00-11:00 – Предварительные схватки.
11:00-11:30 – Парад открытия соревнований.
11:30-20:00 – Предварительные схватки всех весовых категорий.
22 февраля
09:00-15:00 – Утешительные встречи во всех весовых категориях.
15:00-16:00 – Финалы во всех весовых категориях.
16:00-17:00 – Абсолютное первенство по бурятской борьбе «Барилдаан».
17:00 – Награждение победителей и призёров. Парад закрытия соревнований.
Возрастное ограничение 6+
Агинский округ примет всероссийский турнир по вольной борьбе
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