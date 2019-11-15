Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе
В мотострелковом соединении в Бурятии в должности помощника командира соединения по работе с верующими военнослужащими работает единственный в Вооружённых Силах России буддийский священнослужитель – Баир-лама.
- С начала текущего года буддийский священнослужитель провёл более сотни обрядов и служб, окормив при этом свыше 2,5 тысяч военнослужащих. Баир-лама помогает военнослужащим и их семьям решать вопросы, как в семье, так и на службе, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Регулярно по просьбе военнослужащих Баир-лама посещает их дома для совершения ритуалов и дарования благословения их родным и близким, часто выезжает на полигон. Он в походных условиях совершает богослужения, общается с военными в коллективном и индивидуальном порядке. Большое внимание уделяет адаптации молодого пополнения в соединении.
Помимо этого, Баир-лама устраивает экскурсии для военнослужащих в Иволгинский дацан - центр Буддийской традиционной Сангхи России, где у военнослужащих есть уникальная возможность преклониться нетленному телу хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова.
Вместе с военнослужащими Баир-лама участвовал во многих значимых мероприятиях учебно-боевой деятельности соединения - российско-монгольских военных учениях «Селенга», в стратегических командно-штабных учениях «Восток-2014» и масштабных манёврах «Восток-2018».
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2019 года Баир-лама получил медаль минобороны России «За укрепление боевого содружества».
В Бурятии единственный в Вооружённых Силах лама провёл сотни обрядов
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