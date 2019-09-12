Национальному парку исполнилось 33 года
Сегодня Забайкальский национальный парк отмечает свой день рождения. Парк был организован в период пика борьбы общественности за сохранение озера Байкал. Решение о его создании принято Советом Министров РСФСР 12 сентября 1986 года.
С мая 2012 года в официальных документах министерства природных ресурсов появилось новое учреждение со звучным названием «ФГБУ «Заповедное Подлеморье», объединившее под управление три ООПТ - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени Забелина, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.
- Национальному парку исполнилось 33 года, все эти годы сотрудниками парка проводится кропотливая работа по сохранению и изучению этой уникальной байкальской территории, создаются условия для массового посещения туристами и отдыхающими, ведётся активная деятельность по экологическому образованию и просвещению населения, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
В учреждении поздравляют сотрудников, всех тех, кто отдал работе лучшие годы своей жизни, своё мастерство, передал накопленный годами опыт.
- Про Забайкальский национальный парк, его красоты и уникальные достопримечательности сказано очень много. По богатству растительного и животного мира, количеству редких видов флоры и фауны, а также обилию памятников природы наш национальный парк превосходит любую другую особо охраняемую природную территорию Байкальского региона, - отметили здесь.
Забайкальский национальный парк отмечает день рождения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ожидается снегопад и понижение температуры
Виктор Филиппов впервые участвовал в конкурсе «Лучший лесной пожарный»
Авторскую методику разработал Василий Ласточкин
Территория, предназначенная для ведения сельского хозяйства, заросла многолетней сорной растительностью
Проведено тактико-специальное учение
«Сотрудники полиции не применяли дымовые шашки», сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии
Средства направлены на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Мастер-класс состоялся для детей, состоящих на учёте
Подключение будет проходить поэтапно
Квартиру улан-удэнки затопило по вине управляющей компании
Водоснабжение отсутствовало с воскресенья
В профилактической акции участвовали медики и дорожные полицейские
Мужчина 7 раз совершил административные нарушения
Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям
По данным Бурятского гидрометцентра, по республике днём местами дожди, местами с мокрым снегом