Забайкальский национальный парк отмечает день рождения

Национальному парку исполнилось 33 года



Сегодня Забайкальский национальный парк отмечает свой день рождения. Парк был организован в период пика борьбы общественности за сохранение озера Байкал. Решение о его создании принято Советом Министров РСФСР 12 сентября 1986 года.



С мая 2012 года в официальных документах министерства природных ресурсов появилось новое учреждение со звучным названием «ФГБУ «Заповедное Подлеморье», объединившее под управление три ООПТ - Баргузинский государственный природный биосферный заповедник имени Забелина, Забайкальский национальный парк и Фролихинский заказник.



- Национальному парку исполнилось 33 года, все эти годы сотрудниками парка проводится кропотливая работа по сохранению и изучению этой уникальной байкальской территории, создаются условия для массового посещения туристами и отдыхающими, ведётся активная деятельность по экологическому образованию и просвещению населения, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».



В учреждении поздравляют сотрудников, всех тех, кто отдал работе лучшие годы своей жизни, своё мастерство, передал накопленный годами опыт.



- Про Забайкальский национальный парк, его красоты и уникальные достопримечательности сказано очень много. По богатству растительного и животного мира, количеству редких видов флоры и фауны, а также обилию памятников природы наш национальный парк превосходит любую другую особо охраняемую природную территорию Байкальского региона, - отметили здесь.



