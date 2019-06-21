Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге

В администрации города ответили на критику из соцсетей



На улице Сахьяновой в Улан-Удэ демонтируют столбы линий электропередач.



Накануне в паблике «Аноним 03» появилась фотография, на которой изображён столб. Автор утверждал: «Вот так устанавливают столбы», указывая на нарушение. Судя по снимку, столб установили прямо на дороге.



Сегодня в мэрии эту информацию опровергли, сообщив, что это был демонтаж, а не установка.



- Во время капитального ремонта по улице Сахьяновой выполнено расширение проезжей части. В связи с этим 5 опор наружного освещения было необходимо перенести с дороги, - сообщает управление по информационной политике города.



Как пояснили в «Улан-Удэстройзаказчике», в настоящее время четыре столба демонтированы, в ближайшее время будет перенесена последняя опора.

