В администрации города ответили на критику из соцсетей
На улице Сахьяновой в Улан-Удэ демонтируют столбы линий электропередач.
Накануне в паблике «Аноним 03» появилась фотография, на которой изображён столб. Автор утверждал: «Вот так устанавливают столбы», указывая на нарушение. Судя по снимку, столб установили прямо на дороге.
Сегодня в мэрии эту информацию опровергли, сообщив, что это был демонтаж, а не установка.
- Во время капитального ремонта по улице Сахьяновой выполнено расширение проезжей части. В связи с этим 5 опор наружного освещения было необходимо перенести с дороги, - сообщает управление по информационной политике города.
Как пояснили в «Улан-Удэстройзаказчике», в настоящее время четыре столба демонтированы, в ближайшее время будет перенесена последняя опора.
Мэрия Улан-Удэ разъяснила про «неправильный» столб на дороге
Общество, Фото:
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